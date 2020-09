American dream, il Washington Post cerca aspiranti giornalisti per uno stage retribuito

Reporter, video giornalisti, audio producer, designer digitali e tanto altro. Per chi sogna una carriera nel mondo del giornalismo e non teme un trasferimento all’estero, ecco che arriva l’opportunità giusta. Il Washington Post offre uno stage per l’estate 2021 agli aspiranti cronisti che vogliano fare un’esperienza di lavoro in un altro paese con un tirocinio retribuito. Le selezione sono rivolte a universitari e laureati che potranno presentare domanda di ammissione entro il 7 ottobre 2020.

Un tirocinio al Washington Post

La famosa testata giornalistica americana, che ogni anno propone il Summer Internship Program, si rivolge ai giovani che sognano una carriera negli States. I tirocini remunerati saranno al momento soltanto estivi. Gli stagisti, così, entreranno a far parte della redazione e potranno sperimentare sul campo quali sono i compiti veri di un giornalista. Scriveranno articoli, modificheranno le copie, scatteranno fotografie e realizzeranno video, si cimenteranno in grafica e design e utilizzeranno diverse piattaforme ad hoc per l’editoria.

Reporter, visual journalist, multiplatform editor, multiplatform producer, news and digital designer, graphics reporters and developer, audience producer e audio producer sono nel dettaglio le figure ricercate dal Washington Post. Gli stage sono aperti a candidati di ogni nazionalità purché abbiano alcuni requisiti: che siano studenti universitari iscritti ad un corso di laurea che siano già laureati, che abbiano già svolto un’esperienza professionale o un tirocinio nell’ambito dei media e che abbiano una buona conoscenza della lingua inglese.

Compenso e selezioni al Washington Post

La redazione del giornale americano comunicherà per email l’esito delle selezioni entro il 30 novembre 2020. Coloro che verranno selezionati dovranno presentare i documenti necessari per ottenere il visto per lavorare negli Stati Uniti. Il compenso previsto sarà settimanale e ammonterà, probabilmente, a 750 dollari che è la stessa cifra che è stata riconosciuta ai tirocinanti del 2020.

Come candidarsi per lavorare al Washington Post

Chi fosse interessato può inviare la propria candidatura al Washington Post - edito attualmente da Jeff Bezos, celebre imprenditore fondatore di Amazon e oggi distribuito sia in formato digitale che cartaceo - può collegarsi al sito, alla pagina dedicata agli stage estivi della redazione. Una volta compilato il modulo online, basta mandarlo entro le ore 12 del giorno 7 ottobre 2020 corredato da curriculum vitae, saggio autobiografico, portfolio (esempi di lavoro grafici o di articoli già scritti, a secondo del ruolo per cui si intende candidarsi) redatti, ovviamente, in lingua inglese.