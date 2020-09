Google cerca personale: tutte le posizioni aperte in Italia e all'estero

Nuove opportunità di lavoro nelle sedi italiane di Google. Tra le offerte di lavoro sono aperte posizioni a vari livelli di carriera, sia figure junior, principalmente neo laureati, sia figure con anzianità senior, che hanno maturato esperienze significative all'interno del proprio Cv.

L'azienda, per i propri inserimenti all'interno delle aree Amministrazione, Business Strategy, IT & Data Management, Marketing e Comunicazione, User Experience & Design, Vendite, Finanza e Legale ed in ambito tecnico, valuta anche l'inserimento di giovani senza esperienza che verranno formati attraverso i propri programmi di tirocinio.

Per tutte le posizioni in oggetto sono richieste competenze informatiche specifiche e la conoscenza della lingua inglese.

Lavorare in Google: come si svolgono le selezioni

Google, in una sezione dedicata del proprio sito web, fornisce a tutti gli aspiranti Googler alcuni consigli per affrontare al meglio il proprio iter selettivo.

All'interno del cv vanno riportate sinteticamente le proprie competenze e le proprie esperienze più significative. Nel testo, in modo sintetico, vanno indicati i progetti svolti e gestiti e i ruoli ricoperti.

Ai neo-laureati e, in generale, ai candidati con poca esperienza, viene suggerito di segnalare i propri progetti scolastici o i corsi extracurriculari che dimostrino le proprie competenze e conoscenze. Durante le interviste viene solitamente richiesto un abbigliamento informale.

Google consiglia di allenarsi a rispondere ad almeno tre domande, strutturando bene le risposte. Viene sottolineato di farne a propria volta al selezionatore per avere eventuali chiarimenti.

Offerte di lavoro Google: posizioni aperte a Milano e Roma

Attualmente, il Gruppo è alla ricerca delle seguenti figure:

Account Executive, Waze (English, Italian) - Milano;

Enterprise Account Executive - Milano, Roma;

Cross-Google Partner Manager, Telecoms, Partnerships Solutions - Milano;

Technical Account Manager, Professional Services, Google Cloud - Milano;

Sales Engineer, SAP Solutions, Google Cloud - Milano;

Cloud Infrastructure Engineer, Google Professional Services - Milano;

Partner Sales Coach, Google Cloud - Roma;

Sales Engineer, Infrastructure Modernization, Telco, Google Cloud - Roma;

Partner Sales Engineer, Google Cloud - Milano, Roma;

Cloud Consultant, Professional Services, Google Cloud (English, Italian) - Milano.

Gli interessati posso mandare la propria candidatura al seguente indirizzo impostando l'Italia (Italia) per visualizzare le offerte di lavoro per Google attualmente disponibili.

Tirocini in Google: i requisiti e come candidarsi

L'opportunità di uno stage in Google viene offerta agli studenti di un corso di laurea o master che sono in possesso di questo status per tutta la durata del tirocinio.

I giovani selezionati vengono inseriti in un programma di Business Internship che si svolge in vari Paesi, anche in Italia.

Questi percorsi hanno solitamente una durata che varia tra le 10 settimane ed un massimo di sei mesi a seconda della posizione e le candidature vengono aperte con modalità stagionale. I tirocinanti possono essere inseriti nelle diverse aree aziendali.

Se siete interessati a questo tipo di opportunità potete controllare periodicamente le offerte di tirocinio che vengono riportate al seguente indirizzo, impostando l'Italia (Italia) o gli altri paesi dove foste disposti a fare questo tipo di esperienza.

