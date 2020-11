Assistenti di volo, recruiting day (online) per lavorare in tutta Europa nell’estate 2021

Hostess e steward, un mestiere affascinante e tra i più desiderati. Lo sarà ancora di più dall'estate del 2021 in avanti quando, anche in vista delle notizie confortanti che arrivano dal fronte vaccini, tutti si augurano di poter riprendere a viaggiare.

La Crewlink, società irlandese con sede a Dublino, partner di reclutamento delle principali compagnie aeree europee, in vista della prossima estate cerca aspiranti assistenti di volo che saranno impiegati nei posti di lavoro in tutta Europa.

Recruiting day online

La pandemia e la conseguente spinta verso la digitalizzazione hanno cambiato le modalità di reclutamento. Ora i tradizionali recruitment day per selezionare il personale vengono svolti completamente online. In rete, infatti, si svolgono i test e i colloqui per valutare quali sono i profili più idonei per lavorare a bordo degli aerei.

Ma quali sono i requisiti che devono avere gli aspiranti assistenti di voli selezionati da Crewlink?

Devono essere in possesso del passaporto europeo/britannico (EU/UK), un'altezza compresa tra 157 e 188 cm, essere in grado di nuotare senza aiuti per 25 metri, avere un'ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Per fornire il miglior servizio possibile ai clienti è tra i requisiti anche la predisposizione alle relazioni con il pubblico, che fa parte di una personalità amichevole e socievole, disponibile all'incontro con nuove persone.

Periodicamente Crewlink organizza corsi di formazione e di addestramento per il proprio personale di bordo e di terra presso la sua seconda base, in Germania, ad Hank, vicino a Francoforte. Qui è situato l'HTC, Hahn Training Centre, il centro di formazione Crewlink.

Gli assistenti di volo Crewlink possono godere dei seguenti benefit:

compenso giornaliero durante la formazione (indennità);

flessibilità con 5 giorni di lavoro e 3 di riposo;

interessanti opportunità di carriera;

tariffe di viaggio fortemente scontate e illimitate;

possibilità di scoprire nuove città e culture insieme ai colleghi durante i giorni liberi.

Tutti coloro che volessero candidarsi per le campagne di reclutamento di Crewlink come assistenti di volo possono candidarsi a questo indirizzo dove troverete tutti i recruitment day e le posizioni aperte.