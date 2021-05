Il mondo digital cerca nuovi talenti, da sviluppatori a ingegneri: come lavorare per Heply

Opportunità di lavoro nel mondo digital. Heply, la software agency formata da giovani professionisti under 35 fondata a Udine nel 2019, ha aperto a nuove candidature. L'azienda cerca professionisti del mondo digital che ogni giorno "si allenano alla felicità", così come da obiettivi: un modo per ridisegnare l’approccio al mondo del lavoro facendo leva sulla cultura della positività.

Le posizioni aperte

Backend developer: richiesti almeno tre anni di esperienza in ruolo equivalente, conoscenza di Javascript (ES6+), conoscenza di almeno uno dei seguenti linguaggi - framework (Php/Laravel, Node.js/Express, Python/Django), conoscenza di npm/yarn, conoscenza di Git e passione per sviluppo software, clean code e design patterns.

Laravel backend developer: tra le skills richieste, almeno 3 anni di esperienza in ruolo equivalente, conoscenza di Php e Laravel, conoscenza di database relazionali (MySql) e linguaggio Sql, conoscenza di Html/Css/Javascript/Boostrap, conoscenza di Api Rest, attitudine al teamwork e capacità di interagire con il project manager e passione per sviluppo software, clean code e design patterns.

Devops engineer: da coinvolgere nella realizzazione di soluzioni software con le più avanzate tecnologie quali containerization, orchestra, big data, machine learning e blockchain. Tra le skills richieste: almeno 5 anni di esperienza in ambito it, ottime conoscenze di Os Unix/Linux, ottima conoscenza linguaggi di programmazione (preferibilmente GoLang, Java, Javascript o Python), ottima conoscenza di Git, buona conoscenza di Sql (preferibilmente anche NoSql) e conoscenza networking di base.

Frontend developer con le seguenti competenze: conoscenza di Javascript (ES6+), conoscenza di almeno uno dei front-end framework più diffusi (React/Redux, Angular, Vue.js), conoscenza di Git, attitudine al teamwork e passione per sviluppo software e capacità di auto-apprendimento.

Wordpress specialist che sia dotato di ottime capacità di sviluppo su piattaforma WordPress, ottime conoscenze del funzionamento e delle logiche legate a WordPress, ottime capacità di lavoro in team, ottime doti di comunicazione, sia parlata che scritta, capacità di organizzazione del lavoro e dei task assegnati, proattività e dinamicità nel relazionarsi telefonicamente ai nuovi contatti, attitudine al problem solving.

Project manager tra le skills richieste, gestione e coordinamento di tutte le fasi di vita del progetto: dalla fase preliminare di fattibilità e approvazione del progetto, alla sua evasione. Ancora, responsabilità dei tempi, metodi e risultati di gestione dei progetti, gestione del cliente: garantirne la soddisfazione, mantenendo una relazione attiva e monitorando periodicamente gli esiti del progetto e l’utilizzo dei software prodotti, interfacciamento con il team operativo per la gestione del progetto (team, team leader e sales), elaborazione di report e documenti di progetto e stato avanzamento progetto.

Come candidarsi

In Heply è possibile trovare un ambiente giovane, stimolante e sempre aperto al dibattito e al confronto, in cui ogni collaboratore può sentirsi preso realmente in considerazione. L’azienda offre anche pacchetti retributivi competitivi, opportunità di crescita rapida con un percorso di carriera chiaro e basato sulla meritocrazia, possibilità di confrontarsi con le tecnologie emergenti, formazione interna continua con il team e con eventi nazionali e internazionali ma anche sala relax con sofà, ping-pong e calcetto e caffè, frutta e acqua fresca sempre a disposizione. Per candidarsi collegarsi su Heply (clicca qui).