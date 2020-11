Regione Piemonte, concorso straordinario per infermieri per far fronte all'emergenza Covid-19

Un concorso straordinario per il reclutamento di infermieri per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19. Lo ha indetto la Regione Piemonte che cerca risorse da inserire, a tempo determinato per 3 anni, nelle ASL presenti sul territorio piemontese.

Requisiti

Per poter partecipare al concorso bisogna essere in possesso dei requisiti generali generalmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici, indicati all'interno del bando di concorso.

Bisogna, inoltre, possedere i seguenti requisiti specifici:

laurea di primo livello in Infermieristica o Diploma di laurea di Infermiere;

iscrizione all’albo professionale.

Selezione

La selezione avverrà mediante la valutazione dei titoli da parte della Commissione che poi formulerà graduatorie distinte per ogni azienda.

Tutte le informazioni sul punteggio attribuito a ciascun titolo sono disponibilo all'interno del bando di concorso.

Domanda di partecipazione

La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata entro il 5 Dicembre 2020 tramite apposita procedura online.

