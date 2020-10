Concorso INPS, 165 profili informatici saranno assunti (a tempo indeterminato) in tutta Italia

L'INPS ha indetto un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, per 165 posti di profilo informatico, personale dell’INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, area C, posizione economica C1.

I vincitori del concorso, dopo il primo anno di permanenza presso la Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione della Direzione Generale a Roma, saranno assegnati presso le sedi in tutta italia.

Concorso Inps, funzionari informatici: requisiti generali

Chi vuole partecipare alla selezione pubblica deve:

avere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i cittadini soggetti a tale obbligo;

godere dei diritti politici e civili;

avere l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire.

Concorso Inps, funzionari informatici: requisiti specifici

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso della laurea triennale in:

Ingegneria dell’Informazione (L8);

Scienze e Tecnologie Fisiche (L30)

Scienze e Tecnologie Informatiche (L31);

Scienze Matematiche (L35);

Statistica (L41).

Concorso Inps, funzionari informatici: la procedura di selezione

La procedura di concorso prevede:

1) Prova preselettiva

Prevista nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 2500 che consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta multipla.

2) Due prove scritte

Può consistere nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie indicate nell'art. 7 e 8 del bando di concorso.

3) Prova orale

Tutte le informazioni complete sulle singole prove sono presenti all'interno del bando di concorso.

Concorso Inps, funzionari informatici: le domande di ammissione

Per partecipare al concorso bisogna inoltrare la domanda di ammissione, esclusivamente in via telematica, mediante l'utilizzo di PIN INPS o delle credenziali SPID, attraverso l'applicazione Concorsi Informatici, entro le ore 16 di sabato 7 novembre 2020.

Una volta inviata e protocollata, la domanda deve essere stampata, firmata e conservata, per essere poi presentata il giorno dello svolgimento della prima prova scritta o dell’eventuale preselezione. La mancata presentazione della copia cartacea delle domande comporterà l’esclusione dal concorso.

Per tutte le informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione vi invitiamo alla lettura del bando.

Trovate il bando di concorso completo sul sito dell'INPS.