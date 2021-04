Iolavoro digital edition: come e entro quando iscriversi alla nuova edizione

Manca meno di un mese all'edizione 2021 di Io Lavoro. Anche quest'anno, lo spazio dedicato all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, sarà digitale. Saranno due le giornate dedicate il 12 e il 13 maggio.

Cos'è Iolavoro

Iolavoro è un evento organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro e promosso da Regione Piemonte, Assessorato all’Istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario.

L’esperienza di Iolavoro è iniziata nel 2005 e si è affermata negli anni imponendosi come opportunità di successo. Da allora sostiene giovani e meno giovani nell’orientamento, nell’ingresso o reinserimento nel mercato del lavoro, in ambito nazionale e internazionale, e come vetrina per le aziende per presentare le proprie vacancy, selezionare e incontrare più candidati nello stesso luogo. Tema della 55a edizione è Skills digitali: come cambia il lavoro.

Iolavoro: come iscriversi

I candidati in cerca di lavoro possono partecipare virtualmente all’evento senza spostarsi da casa. Iscrivendosi a Iolavoro Digital Edition possono infatti consultare le offerte di lavoro, inviare la propria candidatura, partecipare alle preselezioni avviate dalle aziende che scelgono questa modalità, sostenere colloqui in diretta live con i recruiter delle imprese e seguire le presentazioni aziendali in modo interattivo con l’utilizzo di chat dedicate.

Potranno inoltre usufruire dell’assistenza degli operatori dei Centri per l’impiego piemontesi per servizi specifici, come la redazione e revisione del proprio profilo, con il servizio SOS curriculum. Per i candidati le iscrizioni si apriranno il 19 aprile.

“Abbiamo individuato come tema lo sviluppo delle competenze digitali: una priorità che anche il Piano nazionale italiano per la ripresa e resilienza considera strategica - spiega Federica Deyme, direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro.La transizione al digitale rappresenterà infatti sempre più un’importante opportunità occupazionale per migliaia di persone, introducendo profondi cambiamenti economici, socio-culturali, manageriali, organizzativi e creativi. IOLAVORO vuole recepire questa sfida e valorizzarla nell’ambito dell’istruzione e della formazione, del mondo delle imprese e dei lavoratori”.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito.