Torino e Piemonte: oltre 50 assunzioni con ADHR Group per "Io Lavoro" digital Edition

Ancora due giorni, fino al 18 novembre, per inviare il proprio cv e quindi candidarsi alle posizioni aperte messe sul tavolo dall’agenzia per il lavoro ADHR Group, in occasione della più grande job fair italiana, “IoLavoro”, al via il 2 e 3 dicembre (dalle 10 alle 18) e, quest’anno, completamente online. Le offerte di lavoro, relative ad aziende operanti in tutto il Piemonte, coinvolgono le diverse filiali del Gruppo distribuite sulla Regione e interessano vari fronti professionali.

Le oltre 50 posizioni aperte riguardano, infatti, diversi settori. Dalla Sanità, con la ricerca di infermieri, OSS e fisioterapisti, al comparto Office, con posizioni aperte per impiegati, amministrativi e laureati in lingue, fino al settore della GDO, dove sono richiesti macellai e banconisti. Anche l’area Tecnici & Progettisti assume, da progettisti meccanici, elettricisti, addetti ai collaudi e al controllo qualità, affiancata da quella della Produzione: qui il recruiting verte su figure che vanno dagli operai stampaggio plastica e lamiera, addetti al confezionamento, fino ai manutentori elettromeccanici, programmatori torni CNC, addetti alla calandratura, tornitori e fresatori. Non mancano infine le ricerche per il settore ICT & Digital, con offerte per programmatori, tecnici informatici e IT Support Specialist, e per quello Engineering, con le ricerche per ingegneri meccanici, elettronici e gestionali, ma anche chimici ed esperti in chimica dei materiali.

Iscrizioni

Per iscriversi all’evento gratuito è necessario creare un proprio profilo sul portale “IOLavoro” cliccando qui. Chi non dovesse mandare la propria candidatura entro il 18 novembre potrà in ogni caso prenotare colloqui one to one con i Recruiter ADHR Group direttamente il 2 e il 3 dicembre cliccando qui, dove sono visibili nel dettaglio anche tutte le offerte del Gruppo.

Durante l’evento, inoltre, ogni candidato potrà visualizzare tutti gli annunci di lavoro inseriti sul portale da aziende e agenzie per il lavoro come ADHR Group, ed essere preselezionato per uno o più colloqui se il proprio profilo corrisponde a quello della ricerca. Sarà inoltre possibile non solo incontrare i recruiter in stanze virtuali per colloqui individuali, ma anche partecipare a webinar incentrati su tematiche inerenti a strumenti e politiche del mercato del lavoro.