Iren cerca personale, tutte le posizioni aperte in Italia: come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro con Iren. Il gruppo multiservizi operante nella produzione e distribuzione di energia elettrica, nei servizi di teleriscaldamento e in altri servizi di pubblica utilità ricerca personale per posizioni aperte in Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria.

Le posizioni aperte nella sezione Lavora con Noi sono in costante aggiornamento. Sul sito, inoltre, è sempre possibile inviare la propria candidatura spontanea. Il Gruppo Iren, inoltre, è sempre pronto ad accogliere diplomandi, laureandi, neo-diplomati, neo-laureati e laureati iscritti a corsi di specializzazione e master con formazione attinente alle attività aziendali. Qui di seguito vedremo tutte le opportunità e come inviare la propria candidatura.

Assunzioni Iren: le posizioni aperte

Iren è una delle più importanti e dinamiche multiutility del panorama italiano e opera nei settori dell’energia elettrica, dell’energia termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi tecnologici. Proprio per questo offre diverse posizioni a vari livelli di carriera e con requisiti differenti. Attualmente sono disponibili 27 posizioni aperte in:

In particolare i candidati potranno fare domanda per le seguenti posizioni. Vediamo le principali:

Addetto permessi;

Addetto telecontrollo esercizio reti;

operaio autista;

operaio impianti illuminazione pubblica;

sales manager efficienza energetica;

tecnico reti;

tecnico manutenzione impianti tecnologici edifici;

assistente al management office;

analista dati asset;

operaio autista mezzi raccolta rifiuti e spazzamento;

operaio meccanico manutentore mezzi.

Per monitorare costantemente le posizioni aperte e non perdere nessuna delle opportunità di lavoro con il Gruppo Iren vi consigliamo di visitare frequentemente questo indirizzo.

Iren, tirocini e opportunità per i giovani laureandi e laureati

Il Gruppo Iren accoglie diplomandi, laureandi, neo-diplomati, neo-laureati e laureati iscritti a corsi di specializzazione e master, con formazione attinente alle attività aziendali. Qui di seguito vedremo tutte le opportunità e come potete inviare la vostra candidatura.

La durata e i contenuti del tirocinio saranno definiti in funzione delle disponibilità aziendali e delle necessità del tirocinante che sarà affiancato da un tutor.

Il tirocinio avrà lo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze del tirocinante e servirà ad aumentarne le competenze professionali. In alcuni casi potrà costituire una prima tappa utile per valutare un inserimento nel Gruppo.

Potete avere maggiori informazioni sui tirocini promossi da Iren visitando il seguente indirizzo.

Iren, Lavora con Noi: come inviare la propria candidatura spontanea

Tutti coloro che non avessero trovato un annuncio di proprio interesse o che desiderassero inviare la propria autocandidatura possono compilare il form a questo indirizzo.

La compilazione del form richiede circa 25 minuti e al termine verrà chiesto di allegare il proprio curriculum vitae. Si consiglia di aggiornare periodicamente i propri dati.