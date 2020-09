Just Eat cerca personale: stage e assunzioni in tutta Italia, le posizioni aperte

Just Eat, nell'ottica di un ampliamento del proprio organico nel nostro Paese, seleziona varie figure tramite stage e assunzioni. Il Gruppo Just Eat è stato fondato nel 2001 in Danimarca e oggi il gruppo ha sede a Londra. Just Eat è presente in 13 paesi, dall’Europa al Canada ed è operativo con milioni di clienti, operando con ristoranti partner in tutto il mondo. Con Just Eat lavorano oltre 3.000 persone e la sua crescita è in continua accelerazione.

Sul sito italiano del gruppo, l’azienda scrive di essere “alla costante ricerca di talenti, altamente motivati ed energetici, che contribuiscano attivamente a rivoluzionare il mondo della consegna a domicilio online.”

Di seguito sono elencate le diverse offerte di lavoro e stage, gli annunci relativi alle altre sedi in Italia e all'estero sono presenti all'interno della sezione Job Search del sito della multinazionale.

Assunzioni Just Eat: le posizioni aperte

In particolare, attualmente, per la sedi italiane del gruppo, sono aperte le seguenti posizioni nei settori Sales e Operations:

Inside Sales Hunter - Blitz (Sales) Milano;

Inside Sales Hunter - Inbound (Sales) Milano;

Acquisition Executive (Sales) Roma;

Delivery Specialist (Operations) Milano;

Acquisition Executive (Sales) Firenze.

Per maggiori dettagli è consigliabile visitare il sito di Just Eat. La sezione dedicata alle offerte di lavoro viene costantemente aggiornata con nuove opportunità di lavoro. Questa pagina è uno dei maggiori strumenti utilizzati dai recruiter nella ricerca del personale. I candidati potranno inserire il proprio Cv e saranno contattati qualora questo trovasse un riscontro positivo da parte dei selezionatori.

Just Eat, come diventare rider: requisiti e guadagni

Just Eat, inoltre, è costantemente alla ricerca di nuovi rider, i fattorini che effettuano le consegne di pasti a domicilio su tutto il servizio nazionale.

Chi volesse diventare un Rider Just Eat deve:

possedere uno smartphone con un piano dati attivo;

avere un mezzo proprio per effettuare le consegne;

avere uno zaino per consegnare il cibo e una borsa termica.

I lavoratori Just Eat, in qualità di lavoratori indipendenti, decidono come gestire la propria attività e quando effettuare le consegne.

Il pagamento viene effettuato settimanalmente sul conto corrente del rider le cui possibilità di guadagno dipendono dal numero di consegne effettuate e dalla distanza percorsa per effettuarle. Si tratta, quindi, di un'attività indipendente e flessibile da effettuare in totale autonomia.

Per maggiori informazioni sul lavoro come rider per just Eat potete visitare il sito.