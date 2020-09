Key Partner cerca personale, 50 nuove assunzioni (a tempo indeterminato) per neolaureati

Key Partner è alla ricerca di 50 risorse che verranno inserite con un contratto a tempo indeterminato nelle proprie sedi di Roma e Milano. L'azienda, fondata nel 2010, propone ai propri clienti soluzioni IT innovative, utilizzando tecnologie Open Source e sistemi all'avanguardia. In questi anni ha messo il proprio know-how al servizio di realtà importanti nei settori Telecomunicazioni e Media, Luxury, Banche e Assicurazioni ed Energia. Attualmente per l'azienda lavorano più di 150 dipendenti.

La nuova campagna di recruitment è stata programmata da Key Partner all'interno del piano di sviluppo 2020-2022 che punta a raddoppiare il fatturato aziendale entro il 2022, grazie a nuove partnership con vendor di software e lo sviluppo di nuove opportunità di business.

Nuove assunzioni in Key Partner: i requisiti e le figure ricercate

Key Partner selezionerà 30 risorse per la propria sede di Roma e 20 per la sede di Milano. Le assunzioni verranno realizzate nell'arco dei prossimi 6 mesi e riguarderanno neolaureati in ambito STEM (Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica). Le nuove risorse saranno assunte con uno stage retribuito di 3 mesi finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato. Avranno, inoltre, la possibilità di prendere parte a programmi di formazione continua e training on the job finalizzati all'inserimento in azienda.

Key Partner ricerca le seguenti figure professionali:

20 profili per l’ambito System Integration, che alimenteranno i relativi team nello sviluppo di soluzioni di integrazione e automazione processi, tramite suite di prodotti di partner come Tibco, Red Hat, Talend e Appian;

20 profili per l’area Digital Application Development, che saranno inseriti in un vero e proprio Digital Hub. Queste figure verranno formate su tecnologie Open Source (Angular, NodeJS, Java/SpringBoot, Ruby on Rails, Kotlin, Python, Kafka, etc.). Utilizzeranno strumenti moderni a supporto dello sviluppo software (Docker, Kubernetes, Openshift, Jenkins, etc.) e funzionalità dei più noti provider di servizi Cloud (AWS, Azure, Google Cloud, Heroku, etc.);

10 profili per l’ambito Data Management, che si occuperanno di Big Data curando sia gli aspetti architetturali/infrastrutturali di Ingestion e Storage (Elasticsearch, Logstash, etc.), sia gli aspetti di Processamento ed Elaborazione (anche di tipo Predictive e Machine Learning – AWS EMR, Apache Spark, Tensor Flow, etc.), sia gli aspetti di visualizzazione tramite strumenti di reportistica avanzata (Tibco Spotfire, Kibana, AWS Quicksight, etc.).

Key Partner: dove mandare la propria candidatura

Tutti coloro che sono interessati alle assunzioni in Key Partner per i posti di lavoro a Roma e Milano possono mandare la propria candidatura all'indirizzo email jobs@keypartner.com.

Sul sito web, nella pagina con le posizioni aperte in Key Partner, si possono conoscere le altre selezioni in corso per inviare il proprio cv.