Le  5 migliori professioni che non provocano stress

Stress e lavoro spesso vanno a braccetto. Sono sempre di più le persone che si sentono stressate a causa dei troppi impegni professionali, delle consegne e scadenze incombenti da dover rispettare. Eppure i lavori poco o per nulla estenuanti esistono non solo nei sogni ma anche nella realtà. Ecco cinque professioni che non stressano.

Lo stress sul lavoro

Lo stress sul lavoro è un qualcosa di conosciuto e risaputo. Nel corso del tempo i vari mestieri sono diventati sempre più stressanti, adattandosi agli stili di vita delle società moderne. Oggi tutti, chi più chi meno, corriamo a destra e sinistra, abbiamo impegni e scadenze da dover rispettare, siamo immersi totalmente nel lavoro. Tutto questo comporta meno tempo a disposizione per noi stessi, per la nostra famiglia e le nostre amicizie. Eppure, tutti sogniamo di avere un lavoro meno stressante di quello che effettivamente abbiamo. Quando parliamo di lavoro, automaticamente ci viene da pensare alla fatica mentale e fisica. Tuttavia, ci sono una serie di lavori e professioni poco o per nulla stressanti. Spesso si tratta di mestieri che consentono di ottenere anche ottimi stipendi. Insomma, un vero e proprio sogno per i tanti ormai stufi di sentirsi logorati e stanchi del proprio lavoro.

Le professioni meno stressanti a cui guardare con particolare attenzione

Il lavoro non sempre significa stress e logoramento sia fisico che mentale. Fortunatamente ci sono delle professioni che stressano poco o nulla, le stesse che attirano l’attenzione e l’interesse di tanti. Sono lavori che garantiscono ottime entrate economiche, soddisfazioni professionali, appagamento personale e professionale. In ogni caso, si tratta di figure professionali che hanno determinate conoscenze e competenze, frutto di particolari percorsi di studio e di formazione svolti nel corso degli anni. Ecco le cinque migliori professioni che non stressano.

Dietologo e nutrizionista

In una società dove il cibo non manca e la forma fisica diventa sempre più ricercata e lodata, le figure professionali del nutrizionista e dietologo assumono particolare rilievo. Si tratta di esperti specializzati nel settore, con una preparazione adeguata, che garantisce enormi soddisfazioni economiche, personali e professionali. Lo stress connesso a tali mestieri è relativamente basso, in quanto il libero professionista è in grado di gestire in maniera autonoma il proprio lavoro, gli impegni e gli appuntamenti presi. Oltre ad una solida preparazione, per fare questo mestiere è necessario anche essere animati di passione per l’argomento, voler aiutare gli altri a seguire delle diete personali ed efficaci, in grado di garantire il benessere psico-fisico.

è fondamentalmente un biologo che ha conseguito una laurea quinquennale in biologia. Con le sue competenze è in grado di operare attivamente nel settore dell’educazione alimentare elaborando diete valutando il fabbisogno nutrizionale ed energetico delle persone. Tale figura professionale non può effettuare diagnosi o prescrivere medicinali; il dietologo è laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in scienze dell’alimentazione. La sua è una formazione più specifica infatti, oltre ad essere in grado di formulare diete può anche effettuare diagnosi e prescrivere medicinali.

Sviluppatore software

Tra le professioni meno stressanti troviamo anche lo sviluppatore software. Una figura professionale nata ed affermata con l’avvento delle nuove tecnologie digitali, che oggi caratterizzano gran parte della nostra esistenza. Lo sviluppatore software è un programmatore che si occupa di vari aspetti che caratterizzano il ciclo di vita di un software. Un lavoro in cui le conoscenze informatiche giocano un ruolo fondamentale ma anche la creatività e la passione sono elementi davvero molto importanti. Sono sempre di più i giovani che decidono di studiare informatica e di specializzarsi nel settore tecnologico per trovare un lavoro che sicuramente avrà lunga vita grazie al digitale e non solo.

Bibliotecario

Il mestiere di bibliotecario è uno tra i più calmi e rilassanti, completamente immersi nel silenzio e nella tranquillità. Stiamo parlando di uno dei lavori meno stressanti, con stipendi assicurati e tutta la tranquillità che ci possa essere. Per questo mestiere non è richiesta alcuna abilità particolare, ma solo la passione e l’amore per i libri e tutto ciò che gli ruota intorno. Tuttavia, per entrare a lavorare nelle biblioteche pubbliche è necessario sostenere e superare concorsi pubblici.

Archivista medico

Alto mestiere poco stressante è quello dell’archivista medico che opera in ambito sanitario. Il luogo di lavoro è rilassante, silenzioso, senza particolari aspetti negativi che possano far nascere spiacevoli condizioni di stress. Un settore in continua crescita e sviluppo, che ricerca nuove figure professionali da impiegare nelle realtà sanitarie. Per essere bravi in questo lavoro è richiesta precisione, ordine, organizzazione del lavoro. Lo stress è poco o nullo perché sull’archivista medico gravano poche responsabilità, anche se gli stipendi sono assicurati e idonei al carico di lavoro svolto.

Sartoria

La sartoria è un settore mai tramontato anche se ha affrontato diverse sfide e cambiamenti, adattandosi alle società moderne e all’arrivo di nuove attrezzature da lavoro. Il sarto è colui che progetta e crea modelli di capi di abbigliamento andando a soddisfare le esigenze dei propri clienti a cui consegnare il prodotto finito. Un lavoro che se fatto bene e con passione può portare ottime soddisfazioni professionali e personali. Mestiere poco stressante perché solitamente si opera in ambienti tranquilli. L’unica fonte di stress potrebbe essere legata alle richieste dei clienti che spesso possono sembrare un pochino bizzarre e strane. Ci sono dei corsi per diventare sarto, capaci di dare tutte le conoscenze e competenze necessarie per compiere al meglio questo antico ed intramontabile mestiere.

Questi sono solo alcuni dei mestieri meno stressanti. Ovviamente ce ne sono tanti altri a cui poter guardare con particolare interesse. Il lavoro non è sempre e solo sinonimo di stress, di noia, di tensione e logorio. L’importante è conoscere le proprie passioni dando il meglio di se stessi ogni giorno.