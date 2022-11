Tutti i lavori che scompariranno nel futuro

Il futuro è dietro l'angolo. Il nostro obiettivo, quindi, deve essere quello di capire come questo cambiamento si tradurrà nel nostro quotidiano. Ma, soprattutto, come modificherà il mercato del lavoro nel corso dei prossimi anni.

Negli ultimi tempi abbiamo visto la nascita di nuove professioni come, ad esempio, l'influencer, lo YouTuber o il TikToker. Ma figure come queste fino ad un decennio fa non esistevano. E, soprattutto, nessuno avrebbe mai pensato che sarebbero potute diventare delle vere proprie professioni remunerate. Né tanto meno che, in alcuni casi, avrebbero riscosso talmente tanto successo da rendere i protagonisti dei milionari.

Ma così come negli ultimi tempi ha iniziato a esserci un vero e proprio boom di professioni digitali, esistono altre figure che, con l'avanzare del tempo, saranno destinate a scomparire. Quali sono questi mestieri destinati all'estinzione? Scopriamolo insieme nel corso dei prossimi paragrafi.

Quali sono i settori a rischio?

Secondo quanto riportato da una recente ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati nel report «Future of Jobs» del World Economic Forum, alcune figure professionali legate all'ambito amministrativo o manifatturiero sono destinate a scomparire nel corso di qualche anno.

Un altro studio condotto da Mercer, invece, avrebbe spiegato come le aziende italiane in questo momento siano assolutamente impreparate al cambiamento nel mercato del lavoro a cui assisteremo nel corso dei prossimi anni. E che questa situazione si tradurrà in pesanti ripercussioni sulla qualità dell'ambiente lavorativo dei lavoratori. Proprio come è successo, ad esempio, in seguito all’emergenza sanitaria e all’introduzione del remote working come unica possibilità di sopravvivenza da parte delle aziende.

La ricerca di McKinsey

Secondo quanto affermato da questo ricercatore in occasione di uno dei suoi recenti studi, circa il 50% dei lavoratori che in questo momento stanno svolgendo le proprie mansioni in Italia, potrebbe essere rimpiazzato dai robot. Questo dato è sicuramente allarmante e dovrebbe iniziare a far preoccupare molte persone. I lavoratori in primis. Eppure, le associazioni di categoria sembrano non interessate al problema. Così come i politici o i sindacati.

Il problema, però, è reale e a breve dovrà essere affrontato. Anche se questo comporterà una serie di stravolgimenti epocali per le nostre vite professionali. E, in alcuni casi, si tradurrà come un vero e proprio schiaffo in faccia per molti lavoratori.

Pensiamo, ad esempio, alla mansione del cassiera del supermercato. Cosa succederebbe se questa figura professionale fosse sostituita completamente da una cassa automatica? O se, addirittura, le funzioni del bancomat andassero a sostituire completamente il ruolo dell'operatore allo sportello in banca?

Ma la professione di cassiere è solo uno dei mestieri destinati all’estinzione nel corso dei prossimi anni. Un altro esempio è quello degli operatori delle agenzie di viaggio, il cui ruolo attualmente sta venendo soppiantato sempre più spesso da siti che permettono all'utente di prenotare in autonomia viaggi e vacanze. Booking e Airbnb sono solo due esempi a riguardo.

Lo sviluppo dell'automazione

Nel corso degli ultimi anni sono state sempre più le aziende che hanno voluto investire in termini di automazione. In questo modo, è possibile accelerare i processi produttivi, impiegando meno tempo nell'esecuzione di determinate attività e diminuendo drasticamente la possibilità di commettere errori. Eppure, l'automazione sarà anche il punto focale che determinerà innumerevoli cambiamenti all'interno del mercato del lavoro.

Secondo il rapporto McKinsey intitolato “A Future That Works: Automation, Employment, and Productivity”, infatti, circa il 49% delle professioni attualmente esistenti e che vengono svolte da esseri umani, nel corso dei prossimi anni verranno automatizzate al punto da essere gestite completamente dalle macchine. E uno scenario del genere è verosimile anche nel nostro paese, dove si prospetta un tasso di sostituzione degli attuali mestieri che può arrivare fino al 49 o 51%. Questo si traduce, nella pratica, nella possibilità che oltre 11 milioni di lavoratori lascino il proprio posto le macchine.

I lavori destinati a scomparire nell'industria

L'industria è uno dei settori che verranno maggiormente colpiti dagli effetti dell'automazione. All'interno delle fabbriche, infatti, sono molti gli operai che svolgono dei lavori ripetitivi e relativamente semplici. Basti pensare, ad esempio, a chi si occupa di assemblaggio. È così che, molto probabilmente, nel corso dei prossimi anni si assisterà all'introduzione sempre più massiccia di macchinari all'interno delle fabbriche, al punto che saranno questi stessi ad occuparsi di mansioni di precisione o che richiedono una certa forza fisica.

I lavori a rischio nei supermercati

La figura del cassiere del supermercato sta venendo affiancata sempre più spesso dalle casse automatiche. Accade con sempre maggiore frequenza, infatti, di vedere che ai clienti viene data l'opportunità di utilizzare la pistola laser per registrare i codici a barre dei prodotti posizionati in carrello. In altri casi, la cassa tradizionale viene addirittura sostituita completamente dalla cassa automatica, consentendo così al cliente di terminare in autonomia i propri acquisti.

L'opportunità di ordinare la spesa online, inoltre, sarà sempre più diffusa nel corso dei prossimi anni. Questo significa, quindi, che potremmo assistere alla trasformazione dei supermercati in enormi magazzini non aperti al pubblico, che fungeranno da centri di smistamento per l’acquisto di generi alimentari e non da consegnare a casa. Un po’ come già avviene con Amazon, per intenderci.

I lavori a rischio nei fast-food

Quante volte ti sarà capitato di andare in un fast-food e di trovare di fronte a te uno schermo touchscreen per l'esecuzione dell'ordine? Ebbene, una realtà come questa sarà sempre più diffusa nel corso dei prossimi anni. E questo si tradurrà in una lenta scomparsa della figura di addetto alle comande. Un operatore umano, infatti, con il tempo diventerà completamente superfluo. Soprattutto se il cliente potrà digitare direttamente dal proprio smartphone l'ordine della cena.

Altri lavori a rischio

Il consulente finanziario

Anche il consulente finanziario nei corsi dei prossimi anni potrà essere oggetto di una profonda crisi professionale. Ma per quale motivo? Molto semplice. Già adesso le assicurazioni stanno realizzando delle piattaforme che possono essere facilmente utilizzate e fruite da qualsiasi cliente, e che mettono a disposizione di potenziali utenti la gestione dei propri risparmi, portafogli azionari, fondi di accantonamento o piani pensionistici.

L'assicuratore

La figura dell'assicurazione sarà un’altra professione che non avrà vita facile nel corso dei prossimi anni. Sembrerà strano, eppure anche le assicurazioni stanno automatizzando il più possibile le procedure da seguire quando si verifica un incidente.

Per non parlare, poi, dell’opportunità sempre più diffusa di stipulare una polizza assicurativa RCA senza doversi recare in un ufficio. Basta andare, infatti, in una qualsiasi pagina di Google e cercare dei preventivi di assicurazione online e scegliere quella che soddisfa maggiormente le nostre esigenze (sia in termini di servizi che di prezzo).

Produttori di componenti industriali

Nel corso degli ultimi tempi abbiamo assistito ad un utilizzo sempre più massiccio di stampanti 3D. Il che si tradurrà con una scomparsa graduale della figura del produttore di componenti industriali. Alcune ricerche condotte di recente, infatti, hanno dimostrato come il rischio di perdita di questa figura professionale si può aggirare fino addirittura al 60% in un solo decennio.

Hostess

Hai presente quando ti appresti a fare un viaggio in aereo e all'interno del velivolo trovi una gentile hostess o un educato steward che ti accompagnano al posto in cui sederti? O che, addirittura, si occupano di stipare il bagaglio a mano negli appositi vani? Ebbene anche queste figure sono destinate a scomparire nell'immediato futuro.

Alcuni esperimenti condotti di recente dalle compagnie aeree, infatti, avrebbero dimostrato che se un robot viene impostato correttamente, avrà una resa migliore in termini di produttività. E, inoltre, sarà molto più semplice da gestire rispetto a un essere umano. Una macchina, infatti, non necessita di giorni di riposo, di ferie o di malattia.

Il giornalista cartaceo

La classica figura del giornalista ormai da anni ha subito una rivoluzione sostanziale. Soprattutto in seguito alla diffusione di Internet e di piattaforme social network che consentono ogni giorno la diffusione di contenuti digitali. La carta stampata ha subito moltissime perdite e nel corso dei prossimi anni si prevede una sua completa scomparsa.

Il postino

Anche il postino è un mestiere che nel corso dei prossimi anni sarà destinato all'estinzione. Basti pensare, ad esempio, a tutte quelle soluzioni di consegna delle missive attualmente presenti al giorno d'oggi. Ma facciamo un esempio pratico. Fino a qualche anno fa una raccomandata poteva essere solo ed esclusivamente consegnata a mano dal portalettere. Al giorno d'oggi, invece, per inviare in modo ufficiale un documento è sufficiente utilizzare la PEC. Anzi, diciamo pure che questo sistema permette di verificare in tempo reale l’effettivo invio della missiva e l’apertura o meno del suo contenuto.

Lettore dei contatori

Uno dei mestieri che sono stati svolti nel corso degli ultimi anni ma che nell'immediato futuro sarà destinato all'estinzione riguarda il settore dei contatori. Con questo termine ci riferiamo all'operatore a cui abbiamo aperto la porta per fargli controllare i codici relativi al consumo di elettricità, gas oppure acqua.

Ebbene, con lo sviluppo della tecnologia, questa figura professionale sarà destinata all'estinzione. Nel corso dei prossimi anni, infatti, i tradizionali contatori verranno sostituiti da apparecchiature che trasmetteranno in tempo reale i consumi dell'utenza all'azienda di fornitura che si occuperà poi di emettere la fattura.