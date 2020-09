Opportunità nell’automotive, l’azienda tedesca offre lavoro nel Mezzogiorno

Un milione di pezzi all'anno, tra scatole cambio e scatole frizione. Le produrrà in Italia l'azienda tedesca Schlote nel nuovo stabilimento di Nusco, in Irpinia. Per raggiungere l’obbiettivo verranno selezionati 150 risorse tra ingegneri, tecnici e operai del posto.

Il nuovo stabilimento della Newco SAI – Schlote Automotive Italia verrà avviato il prossimo 1 ottobre. Si tratta di una join venture tra la tedesca Schlote, il socio di maggioranza del progetto e i Gruppi Bohai Trimet e Sira Industrie.

In un'area di quarantamila metri quadrati, di cui 14.000 coperti, ci saranno 5 linee produttive completamente automatizzate e 10 macchine per ogni linea.

SAI Italia, per il nuovo polo di Nusco, si cercano ingegneri, tecnici e operai: dove fare la domanda

L'impatto di questo investimento avrà ricadute positive sia sul territorio campano di Nusco, in Irpinia, che a livello nazionale. Le prime assunzioni riguarderanno 60 dipendenti e saranno effettuate entro i primi 2 anni.

L'investimento per la nuova SAI Italia è pari a 50 milioni di euro e a regime si prevede un fatturato di 70 milioni di euro. Verranno realizzati componenti per auto di alta qualità per tutte le case automobilistiche europee come Damler, Fiat, Renault e Bmw. Il 1 ottobre lo stabilimento prenderà il via.

Le risorse selezionate verranno formate attraverso un periodo di stage sia in Italia che in Germania. Le ricerche sono attualmente in corso, se ne stanno occupando alcune agenzie di lavoro interinale.

Il gruppo tedesco Schlote Holding GMBH si occupa di lavorazione dei metalli a livello industriale. E' composto da diverse società ed ha nove stabilimenti produttivi in Germania, Repubblica Ceca e Cina. Attualmente le varie sedi del Gruppo danno lavoro a quasi 2000 persone. Tutti coloro che fossero interessati a questa opportunità possono inviare la propria candidatura sul sito dell'azienda.