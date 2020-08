Lavoro, come fare buona impressione sul capo

Lavorare è importante perché, oltre a farci guadagnare per vivere, ci mantiene attivi, dinamici ed occupati. Fare una buona impressione sul capo è altrettanto importante sul posto di lavoro. Riuscire a creare un buon rapporto sia con i colleghi che con i dirigenti ti consentirà di lavorare meglio, immerso in un ambiente accogliente, sereno, tranquillo. Ma come riuscire a dare al capo una buona impressione di te stesso? Come presentarti nel migliore dei modi, senza deludere le aspettative di nessuno? Ecco alcuni consigli che ti potranno essere utili.

Fare colpo sul capo

Riuscire a costruire un buon rapporto con il capo è un aspetto molto importante, perché condizionerà in maniera positiva il tuo lavoro. A volte può capitare che i dipendenti siano spaventati dai propri dirigenti, non si sentono a proprio agio e soprattutto hanno magari l'impressione di essere continuamente controllati e giudicati dai superiori. Una delle maggiori preoccupazioni di un dipendente resta quella di deludere il capo e di non rispondere in maniera positiva alle sue aspettative. Anche se potrebbe sembrare difficile, fare una buona impressione sul capo non è impossibile e neanche raro. Bisogna fare attenzione a tanti piccoli particolari, comportarsi in un certo modo, dare il massimo, far capire che le sorti dell’azienda sta a cuore anche te. Insomma, per entrare nelle grazie del boss dovrai essere attento e sveglio, ma soprattutto dovrai dimostrare di poter valorizzare l’azienda con il tuo contributo, le tue esperienze e le tue competenze. Fin qui ci siamo, potresti pensare che a parole sia tutto semplice ma a fatti la questione si complica un po'. Ecco perché voglio darti alcuni consigli che ti potranno essere utili per fare un’ottima figura con il tuo capo.

Sii aperto e mostra fiducia al tuo superiore

Fin dal primo incontro con il tuo capo, cerca di essere aperto, positivo, fiducioso nel lavoro che svolgi o che andrai a svolgere a breve. Non dimenticare di apparire propositivo, dinamico, curioso fin da subito. Una delle caratteristiche che i manager prediligono nei propri dipendenti è proprio la dinamicità, la curiosità, la voglia di fare e la disponibilità. Lavora al meglio, dai sempre il massimo di te stesso, cercando di portare contributi positivi all’intera azienda. La positività ti consentirà di approcciarti meglio sia ai superiori che ai tuoi colleghi.

Vai oltre ciò che ti viene chiesto

Mostrarti propositivo ed aperto, significa anche fare di più di quello che ti viene chiesto. Bada bene, perché questo non significa che ogni giorno dovrai fare gli straordinari e rimanere in ufficio fino a tardi. Cerca di proporre nuove idee, di svolgere il compito che ti viene assegnato ma anche di proporti anche per nuovi lavori. Ed ancora, cerca di gestire con professionalità gli incarichi e le responsabilità non inclusi nelle tue mansioni lavorative, soprattutto quando questi compiti possono giovare sia a te che al tuo boss. L’ideale sarebbe di proporsi ed accettare incarichi e progetti anche se questi non rientrano nelle tue mansioni generali. Questo sarà un atteggiamento sicuramente apprezzato dal tuo capo.

Non aver paura di mostrare i tuoi limiti

La sincerità è una delle qualità che conta di più a lavoro. In fondo il detto recita “patti chiari ed amicizia lunga”. Nel caso in cui ti venga assegnato un compito che va oltre le tue competenze e conoscenze, non esitare a farlo presente al tuo capo, senza il timore di essere giudicato. Meglio essere chiari e sinceri che accettare degli incarichi che non puoi portare a termine in maniera ottimale. Allo stesso modo, devi essere onesto sugli eventuali errori che commetti evitando di dare la colpa agli altri e di non assumerti le tue responsabilità.

Sii sempre informato e preparato nel tuo settore lavorativo

Essere continuamente aggiornato e rimanere al passo con i tempi è indispensabile soprattutto nel settore lavoro e professioni. Per sconfiggere la concorrenza un modo efficace è rimanere aggiornati su tutti i cambiamenti ed evoluzioni riguardanti il tuo settore professionale. Ed ancora, organizzati, fatti trovare preparato al lavoro che andrai a svolgere ancor prima di incominciarlo. Raccogli informazioni che ti aiuteranno a lavorare in maniera più efficiente. Non dimenticarti mai di rispettare le scadenze dei vari lavori e progetti, questo è sinonimo di serietà e professionalità.

Costruisci un buon rapporto con i tuoi colleghi di lavoro

Impegnati per costruire un rapporto solido e collaborativo con i tuoi colleghi. Evita di parlare male degli altri o di lamentarti di ogni minima cosa non ti vada a genio. Riconoscere i meriti degli altri è un grande gesto di lealtà e serietà che sicuramente sarà notato dal tuo capo e premiato. Cerca di aiutare gli altri quando li vedi in difficoltà, conservando il tuo atteggiamento positivo, altruista, ma anche deciso e sicuro.

Esterna le tue opinioni

Non avere paura di esprimere la tua opinione, di esternare idee che potrebbero giovare all’azienda per cui lavori. Restare in silenzio, senza interagire e fare domande ti farà apparire apatico, poco propositivo e dinamico. Tuttavia, devi essere in grado di esternare le tue idee in maniera garbata, seguendo un senso logico ben preciso, e rispettando eventuali opinioni differenti dalla tua.

Questi sono alcuni consigli che ti potranno essere utili nel caso in cui stai cercando di fare una buona impressione sul tuo capo. L’idea iniziale che questo si farà di te, difficilmente sarà cambiata nel corso del tempo, per questo motivo è importantissimo che fin dai primi giorni di lavoro tu dia il meglio di te stesso e mostrarti nelle tue vesti migliori, sia con i dirigenti che con i tuoi colleghi. In fondo, il posto di lavoro è il luogo in cui passerai tanto tempo, quindi vale la pensa costruire ottime relazioni con gli altri, così da poter lavorare con piacere.