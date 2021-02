Come iniziare la propria carriera lavorativa usando solo i social

Come iniziare una carriera lavorativa utilizzando solo i social? Sono sempre più le persone che si pongono questo quesito. Soprattutto nel corso di questi ultimi mesi che hanno visto un vero e proprio exploit del lavoro da remoto. Ma avviare una professione nel campo del Digital richiede alcune strategie e competenze a cui bisogna arrivare ben preparati. Qual è il modo migliore per farsi conoscere da un futuro datore di lavoro attraverso internet?

Personal Branding

Una delle cose da non sottovalutare assolutamente in questi casi è quella di creare il proprio Personal Branding. Questo significa che le proprie pagine social devono ritrarre ciò che si vuole rappresentare e l’obiettivo a cui si aspira.

Mantenere dei profili istituzionali

Per far trasparire dai canali social la propria professionalità, è consigliabile mantenere il proprio profilo istituzionale. Questo significa, ad esempio, limitare quanto più possibile i post riguardanti la propria vita privata o le ideologie politiche e lasciare, invece, tutto lo spazio disponibile per condividere con il resto del mondo i propri progetti lavorativi.

Progetti personali

I social network offrono la possibilità di mettere in mostra le proprie potenzialità. Certo, durante la ricerca del lavoro è molto utile avere le qualifiche giuste. Ma, sicuramente, la pratica aiuta a migliorarsi di giorno in giorno.

Se, ad esempio, si vuole diventare un graphic designer, è bene approfittare di internet per condividere i propri disegni e le proprie creazioni. In questo modo un potenziale datore di lavoro avrà modo di analizzare subito se lo stile adottato è quello che sta cercando per la realizzazione di un determinato progetto.

Costante aggiornamento

Nel caso in cui si voglia intraprendere una carriera nel Digital è indispensabile studiare. E non solo sui libri. Questo settore, infatti, richiede un costante aggiornamento con i nuovi trend di mercato e con nuove strategie di grafica e comunicazione. Chi si ferma è perduto. O, quanto meno, rimane indietro. E di molto. Il consiglio, in questi casi, è quello di non stancarsi mai di leggere, ascoltare, studiare, guardare tutorial e confrontarsi con ciò che viene proposto nei mercati esteri.

Coltivare la passione

Lavorare con i social è una questione di passione. E, come tale, deve essere coltivata tutti i giorni. Il settore del Digital, mai come in questo periodo, richiede una conoscenza a 360 gradi della materia. E’ indispensabile, quindi, cercare di rimanere sempre sul pezzo e focalizzarsi su tutti i nuovi trend in arrivo.

Disponibilità di tempo

Avviare una carriera nel campo dei social network non significa sedersi sul divano ed aspettare che le cose arrivino da sé. Soprattutto nei primi periodi, in cui è indispensabile creare il proprio network di conoscenze e affinare il proprio personal branding.

La disponibilità di tempo che richiede questo campo è davvero spropositata. Da non dimenticare, quindi, che anche quando si ha un po’ di tempo libero, si può sempre sfruttare per studiare un tool di nuova uscita o il funzionamento di un’app.

Fare networking

Nel momento in cui si decide di intraprendere una carriera nei social network, non bisogna dimenticare che, per avere successo, è indispensabile fare networking. Confrontarsi ogni giorno con colleghi che hanno più esperienza nel settore, può aiutare sia a sviluppare idee per eventuali nuovi progetti, ma anche per approfondire degli argomenti di cui non si era a conoscenza prima.

Non solo. Fare networking può aiutare molto non solo nel momento della formazione personale, ma anche per la ricerca di un impiego. Nel Digital più che mai, infatti, funziona molto bene il passaparola. Soprattutto quando si tratta di opportunità professionali con medie e grandi aziende.

Seguire le aziende di interesse

Rimanere aggiornati sulle novità pubblicate dalle aziende con cui si vorrebbe avviare una collaborazione può essere un ottimo modo per aumentare le proprie opportunità di carriera. In questo modo, infatti, è possibile venire a conoscenza in tempo reale di eventuali posti vacanti, ma anche delle competenze richieste per ricoprire un determinato ruolo.

Formazione a 360 gradi

Nel mondo di internet, ogni competenza può aiutare allo sviluppo di un progetto o l’inizio di una carriera professionale. E’ importante, quindi, far uscire il lato più tech e cercare di apprendere quanto più possibile. Se, ad esempio, ci si occupa della creazione di contenuti per un sito web, conoscere i tool o come funziona il linguaggio html può essere sicuramente di aiuto.

Imparare a leggere i dati

E’ indispensabile saper leggere i dati e le metriche di rendimento. Per chiunque voglia intraprendere una carriera nel digitale. E’ solo in questo modo che si riesce a capire se la strategia utilizzata sta dando i risultati sperati. Ma, soprattutto, se è necessario qualche cambiamento in corso d’opera.

Pubblicare solo cose vere

Internet è un enorme calderone di informazioni, immagini, video e dati. Ma è anche un ottimo strumento che aiuta a smascherare notizie false. Qualsiasi cosa venga pubblicata nel proprio profilo social, pertanto, deve essere vera e di proprio pugno.

Questo significa, ad esempio, che eventuali competenze segnalate devono essere reali. Così come le foto di progetti realizzati. Raccontare di essere gli autori di qualcosa che non è stata davvero fatta da noi, infatti, potrebbe essere molto controproducente poiché si perderebbero molti punti in termini di credibilità. E, di conseguenza, anche moltissime opportunità lavorative.

Mostrare le referenze

Condividere le referenze ottenute da parte di precedenti datori di lavoro può essere un ottimo sistema per aumentare le probabilità di ricevere qualche opportunità di lavoro interessante. Oltre che essere un orgoglio personale, infatti, questi commenti positivi potrebbero davvero rappresentare quel dettaglio che dà il via ad una nuova collaborazione.