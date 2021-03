Organizzazione europea per la ricerca nucleare, al via i tirocini retribuiti per studenti

L’Organizzazione europea per la ricerca nucleare, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, propone stage per "events coordinator". Il Cern seleziona studenti per lo svolgimento di tirocini formativi a Ginevra, nell’ambito dell’organizzazione eventi nel settore operazioni visitatori ed eventi del gruppo educazione, comunicazione e divulgazione. E' prevista una copertura economica mensile da 5,305 a 6,586 franchi svizzeri, con un contratto di 36 mesi al massimo. Il termine per candidarsi è fissato al 15 marzo 2021.

Il tipo di impiego

I soggetti selezionati si occuperanno di:

Coordinare tutti gli aspetti dell’organizzazione degli eventi: logistica, infrastrutture, budget, contratti, trasporto e alloggio degli ospiti, biglietteria, controllo dei flussi, sicurezza, promozione, gestione dei volontari, indagini di soddisfazione, privacy dei dati

Sviluppare la comunità di volontari del Cern (reclutamento, spirito di squadra, formazione, orari)

Contribuire alla strategia di comunicazione del Cern redigendo contenuti in francese e inglese e sviluppando strumenti di comunicazione

Contribuire a rafforzare l’offerta di attività virtuali del centro

Partecipare alla realizzazione degli aspetti operativi legati all’apertura e alla gestione del Science Gateway, il nuovo centro visitatori del Cern

Coordinare la promozione e la manutenzione della mostra Passport to the Big Bang

Attività per le scuole locali

Attività per i giovani

Eventi per il pubblico generale al Cern, nella regione locale e online

I requisiti richiesti

I candidati devono avere i requisiti indicati:

essere cittadini di uno stato membro del Cern o di uno Stato membro associato

essere laureati o laureandi (laurea livello BSc o MSc) e non avere più di 4 anni di esperienza pertinente dopo aver conseguito la laurea

esperienza nell’organizzazione di eventi di varie dimensioni

ottime capacità organizzative e progettuali

capacità di problem solving

buone capacità relazionali, ottima capacità di lavorare in team, adattabilità, creatività e curiosità

flessibilità nell’orario di lavoro: necessità di lavorare occasionalmente durante la notte, la domenica e i giorni festivi

buona conoscenza degli strumenti informatici per l’organizzazione e la promozione di eventi

buona conoscenza del francese scritto e parlato; capacità di comprendere e parlare l’inglese in contesti professionali e desiderio di sviluppare questa competenza

Come candidarsi

Per candidarsi è possibile consulatare il sito (clicca qui).