Magneti Marelli cerca personale: tutte le posizioni aperte in Italia e all'estero

Nuove opportunità di lavoro in Magneti Marelli. Il gruppo multinazionale, leader nella progettazione e produzione di sistemi e componenti ad alta tecnologia per autoveicoli, vuole inserire nuove risorse all'interno delle sue sedi italiane in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.

L’azienda, che fa parte del gruppo FCA, è alla ricerca di talento, passione e apertura al cambiamento, in cambio offre solide opportunità di crescita e di sviluppo professionale.

Si tratta di una realtà globale, presente in 20 paesi del mondo, con sedi in Europa, Nord e Sud America e Asia. Ha 85 unità produttive, 15 centri di ricerca e sviluppo e più di 44 mila collaboratori.

Di seguito sono elencate le diverse offerte di lavoro e stage, gli annunci relativi alle altre sedi in Italia e all'estero sono presenti all'interno della sezione Job Search del sito della multinazionale.

Assunzioni Magneti Marelli: le posizioni aperte

Come è possibile leggere nella sezione Lavora con noi del sito della multinazionale, le posizioni aperte in Italia al momento sono 30, suddivise nel seguente modo:

Bologna (2)

Corbetta (17)

Sulmona (1)

Torino (2)

Venaria Reale (7)

I ruoli sono di diverso genere, in base anche alla sede per cui si desidera inviare la propria candidatura. I candidati devono possedere un inglese fluente e competenze informatiche. Si cercano diplomati in ambito tecnico e laureati in varie discipline che verranno inserite nei vari settori dell'azienda.

In particolare i candidati potranno essere inseriti nei seguenti settori:

After sales;

Business Management;

Communication and External Relations;

Finance;

Human Resources;

Information and Communication Technology;

International Audit;

Legal;

Manufacturing;

Product Development;

Purchasing;

Quality;

Sales and Marketing;

Security Safety and Facilities;

Supply Chain and Logistics.

Per maggiori dettagli è consigliabile visitare il sito di Magneti Marelli. Nella sezione dedicata alle offerte di lavoro è possibile visionare anche le proposte per le sedi estere dell'azienda, situate in Argentina, Cina, Germania, Francia, Polonia, Romania e Stati Uniti.