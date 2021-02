Nuova assistenza seleziona farmacisti, infermieri e medici

Posizioni aperte in varie zone d'Italia presso le aree di assistenza dell'Azienda Sanitaria. I requisiti e come candidarsi

Nuova assistenza, società che opera nel settore socio-sanitario con più di 100 strutture tra Liguria, Sardegna, Piemonte e Lombardia, seleziona farmacisti, infermieri e medici. Al momento, infatti, sono 15 le posizioni aperte. Qui di seguito trovate la Regione di riferimento e i requisiti.

Piemonte/Lombardia/Liguria

Nuova Assistenza seleziona 10 infermieri per inserimento nelle RSA in Piemonte/Lombardia/Liguria. Si richiedono laurea in infermieristica, iscrizione all'albo, disponibilità immediata al lavoro full time su tre turni, disponibilità al trasferimento. Tempo indeterminato.

Piemonte

1 farmacista: Nuova assistenza ricerca con urgenza un farmacista iscritto all'Albo per inserimento presso le RSA in Piemonte. Abilitazione alla professione di farmacista. Disponibilità a lavoro su turni dl lunedì alla domenica. Contratto da definire.

1 infermiere: Nuova assistenza ricerca 1 infermiere per inserimento immediato presso la RSA di Borgosesia (VC). Si richiede laurea in infermieristica, iscrizione albo, disponibilità IMMEDIATA al lavoro full time su tre turni.

Lombardia

1 infermiere: Nuova Assistenza ricerca 1 infermiere per inserimento presso RSA a Cuveglio (Varese). I candidati devono essere in possesso di Laurea in Scienze Infermieristiche e di regolare iscrizione all’Albo Professionale. Orario di lavoro su turni. Disponibilità immediata.

Sardegna

1 medico: Nuova Assistenza seleziona medici specialisti con laurea in medicina e le seguenti specializzazioni: geriatra, neurologo, cardiologo, fisiatra, ortopedico, reumatologo. Provincia di Sassari.

1 medico: Nuova Assistenza seleziona Medico esperto in cure palliative con laurea in medicina, master universitario di alta formazione e qualificazione in cure palliative per medici o scuole di specializzazione equipollenti: anestesia, rianimazione e terapia intensiva, ematologia, geriatria, medicina interna, malattie infettive, neurologia, oncologia medica, radioterapia o specializzazioni afferenti alla disciplina delle cure palliative e/o medici in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative. Luogo di lavoro: provincia di Sassari.

Come candidarsi

Le persone interessate potranno inviare la propria candidatura dalla sezione Lavora con noi https://www.nuovassistenza.it/lavora-con-noi.html?par=posizioni#form_work di Nuova Assistenza. Potranno scrivere una lettera di presentazione e allegare il proprio CV.