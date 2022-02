Obbligo di vaccino al lavoro e a scuola: tutte le scadenze 2022 e le multe

Le ultime regole imposte dal Governo danno il via a nuovi cambiamenti e limitazioni in merito all’obbligo vaccinale. Come bisognerà comportarsi da qui ai prossimi mesi? Chi è obbligato a sottoporsi al vaccino? Quali sono le imposizioni per chi si reca presso il proprio luogo di lavoro? Come organizzarsi in caso di contatti con positivi a scuola?

Nel corso dei prossimi paragrafi andremo a vedere nello specifico quali sono le prossime date significative da segnare in calendario che determineranno un punto di svolta per quel che riguarda i comportamenti da tenere nei luoghi di lavoro e a scuola, secondo quanto approvato dal Decreto del 7 gennaio 2022.

Le norme per gli over 50

A partire dal 1 febbraio gli over 50 sono soggetti ad obbligo vaccinale. Nel caso non avessero ancora rispettato questa imposizione, rischiano una multa di 100 €. Tale normativa riguarda sia coloro che hanno già compiuto i cinquant’anni, sia coloro che raggiungeranno questa età entro il 15 giugno 2022. La scelta relativa a questa fascia di età è stata presa valutando l’andamento dei contagi nel corso degli ultimi mesi e la conseguente incidenza di peggioramento delle condizioni di salute. Le persone che appartengono a queste generazioni, infatti, risultano essere maggiormente esposte al virus. E, di conseguenza, hanno una percentuale più alta di essere vittime di gravi conseguenze in caso di contagio. Secondo quanto è stato segnalato dal report dell’Istituto Superiore della Sanità, aggiornato con i dati al 26 gennaio 2022, a partire dall’inizio della pandemia gli over 50 hanno raggiunto il 35,7% di casi sul totale. E, tra le persone contagiate, è stato registrato il 98,7% dei decessi. L’obbligo vaccinale, per questa fascia di età, viene applicato sia ai cittadini italiani che a quelli europei attualmente residente in Italia. Ma anche agli stranieri che siano iscritti o meno al sistema sanitario nazionale.

La multa

Secondo quanto riportato all’interno dell’ultimo rapporto di governo aggiornato alla data del 28 gennaio 2022, la percentuale di persone che non hanno ancora iniziato il ciclo di vaccinazioni anti covid-19 è del 6,06%. Sia loro, sia chi non si è ancora sottoposto alla seconda dose o al booster entro i termini previsti, potrà ricevere una multa di 100 €. All’interno del decreto del governo del 7 gennaio 2022 viene specificato che “il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del ministero della salute“. Le persone che, invece, per questioni di salute non hanno potuto sottoporsi al vaccino devono munirsi di un'apposita certificazione medica che attesti l’impossibilità di sottoporsi all’inoculazione del farmaco. In questo modo, potranno essere esenti dal rischio di ricevere una sanzione amministrativa.

I controlli

La multa di 100 € può essere emessa una sola volta per persona e verrà recapitata ai destinatari da parte del Ministero della Salute attraverso l’Agenzia delle Entrate. I controlli per verificare l’avvenuto ciclo di vaccinazioni per gli over 50 verrà fatto a campione. Chi riceve la sanzione avrà a disposizione 10 giorni di tempo per comunicare alla propria Asl di competenza “l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità“. Nel caso in cui la Asl non dovesse confermare la presenza di motivi che possano supportare in qualche modo l’astensione dell’obbligo vaccinale, l’Agenzia delle Entrate provvederà ad emettere nei successivi 180 giorni la multa con valore di titolo esecutivo.

Le norme per i lavoratori dal 15 febbraio

Secondo quanto riportato dal decreto del 7 gennaio 2022, a partire dal 15 febbraio entrerà in vigore l'obbligo di esibire il Super Green Pass per i lavoratori presso il proprio luogo di lavoro. Questa certificazione rafforzata si può ottenere solo in seguito alla seconda dose del vaccino oppure in seguito alla guarigione da COVID-19. Chi dovesse esserne sprovvisto, ma si recherà ugualmente al proprio posto di lavoro, dovrà essere mandato a casa e verrà considerato come assente ingiustificato fino al momento in cui presenterà tale documento valido. E, comunque, il termine ultimo di presentazione di tale documento non dovrà andare oltre il 15 Giugno 2022. Durante questo lasso di tempo, il lavoratore non potrà essere vittima di sanzioni disciplinari ma, anzi, avrà diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore venisse sorpreso a svolgere il proprio impiego senza il Super Green Pass, rischia una multa che può oscillare tra i 600 e i 1500 € con relative conseguenze disciplinari. Chi ha diritto all’esenzione dell’obbligo vaccinale, infine, può concordare con il proprio datore di lavoro di svolgere altre mansioni, in modo da evitare la diffusione dei contagi (senza per questo rischiare una decurtazione del proprio stipendio).

Le nuove regole per la scuola

A partire dal 7 febbraio 2022, cambiano anche le regole per gli studenti di qualsiasi ordine e grado. La normativa, tuttavia, varia in base ai casi e alla vaccinazione o meno dello studente in questione. Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie i non vaccinati e i guariti potranno svolgere l’attività di didattica distanza solo una volta che verranno certificati la presenza di cinque persone positive in classe. Nella scuola secondaria, infine, la DAD scatterà in automatico una volta che si raggiungono due casi di positività in classe.

Nelle scuole elementari, invece, gli alunni che hanno già avuto tre dosi di vaccino o che, comunque, sono stati sottoposti alle prime due da meno di quattro mesi non corrono il rischio di andare in didattica distanza. Le loro lezioni proseguiranno normalmente, a patto che venga utilizzata la mascherina e Ffp2. La Dad, invece, scatterà solo per gli studenti non vaccinati o guariti e durerà cinque giorni. I giorni di quarantena per chi non è vaccinato verranno ridotti da 10 a 5 nel caso in cui si dovesse ottenere un tampone negativo. Anche se è stato effettuato a casa. Dopo questo esito, l’alunno potrà rientrare subito a scuola.

Test anti covid e smart working

A partire dal 28 febbraio, il governo non concederà più agli studenti di elementari e medie i test anti COVID-19 in forma gratuita per chi è costretto a seguire il periodo di auto sorveglianza. Le persone che vengono considerate come soggetti fragili in quanto immunodepressi o vittime di patologie che non consentano l’inoculazione del vaccino, non avranno più la possibilità di svolgere il proprio impiego normalmente a distanza, ma avranno l’obbligo di accedere allo smart working semplificato, la cui durata è prevista, al momento, fino al 31 marzo.

La fine dello stato di emergenza

Il termine ultimo dello stato di emergenza è previsto per il 31 marzo. Quindi, a meno che non dovessero insorgere altre problematiche, a partire da questo giorno, andranno a decadere le misure imposte negli ultimi due anni di pandemia da parte del governo per tutelare i lavoratori. Nel caso in cui non subentrino ulteriori proroghe, infatti, i lavoratori non potranno più accedere in modo automatico allo smart working. L’unica eventualità concessa per svolgere il proprio impiego da remoto riguarda un apposito accordo formale con il proprio datore di lavoro. A partire da questo giorno, infine, verrà rimosso lo stop ai licenziamenti imposto dal governo durante lo stato di emergenza sanitaria. Questa misura è stata presa con lo specifico obiettivo di proteggere i lavoratori che risultavano impossibilitati a svolgere il proprio impiego normalmente a causa del contagio da COVID-19. A partire da questa data, quindi, potranno nuovamente essere licenziati.

Decadenza dell’obbligo di vaccinazione

A partire dal 15 giugno 2022, i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia over 50 non saranno più obbligati a sottoporsi al ciclo vaccinale COVID-19. L'obbligo di vaccinazione decadrà a partire da questo giorno anche per i medici, infermieri e il personale che lavora nelle Residenze Sanitarie Assistenziali. Ma anche chi lavora nella difesa, nella polizia locale, del soccorso pubblico e nel comparto sicurezza.