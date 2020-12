Azienda acquedotti di Pescara, nuove opportunità di lavoro: come candidarsi

Per le attività di selezione si avvarrà della società Generazione Vincente spa, agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Gli interessati, in possesso di tutti i requisiti richiesti, potranno candidarsi per uno o più profili ricercati

L'Azienda Comprensoriale Acquedottistica di Pescara, l'Aca, ha avviato una selezione pubblica per la formazione di distinte graduatorie "aperte" da cui attingere per la copertura di posizioni lavorative. L'azienda consortile acquedottistica si occupa della gestione dell'infrastruttura idrica della cittadina adriatica.

Quali sono i profili ricercati

L'azienda ricerca: addetto conduzione impianti di depurazione; responsabile conduttore impianti di depurazione; responsabile impianti di depurazione; manutentore elettrico/operatore di gestione impianti di depurazione e manutentore meccanico/operatore di gestione Impianti di depurazione.

Come fa sapere l'Aca, per le attività di selezione si avvarrà della società Generazione Vincente spa, agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Gli interessati, in possesso di tutti i requisiti richiesti, potranno candidarsi per uno o più profili ricercati.

Questi, nel dettaglio, i profili ricercati:

4 posti: addetto conduzione impianti di depurazione - Inquadramento Livello III-Ccnl per il settore Gas Acqua

1 posto: responsabile conduttore impianti di depurazione - Inquadramento Livello V-Ccnl per il settore Gas Acqua

1 posto: responsabile impianti di depurazione - Inquadramento Livello VI-Ccnl per il settore Gas Acqua

1 posto: manutentore elettrico/operatore di gestione impianti di depurazione - Inquadramento Livello III-Ccnl per il settore Gas Acqua

1 posto: manutentore meccanico/operatore di gestione impianti di depurazione - Inquadramento Livello III-Ccnl per il settore Gas Acqua

Come candidarsi

Per maggiori informazioni e modalità di registrazione si può consultare il sito di Aca Pescara.