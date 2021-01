Aeroviaggi assume 500 professionisti tra Sicilia e Sardegna: come lavorare per la catena alberghiera

Staff di animazione, di cucina, di sala, addetti al bar, al ricevimento o cameriere ai piani. Nuove opportunità di lavoro grazie a Aeroviaggi. La prima catena alberghiera per posti letto in Sicilia e Sardegna seleziona oltre 500 nuove figure professionali per ampliare il suo team per la stagione estiva 2021 attraverso la piattaforma integrata di CVing. Deadline per le candidature online fissata al 31 gennaio 2021.

Recruitment on demand

La novità nel processo di recruitment di Aeroviaggi è l’innovativa piattaforma firmata CVing, giovane realtà italiana digitale focalizzata nell’e-recruiting. Infatti, la piattaforma, che si integra perfettamente alla sezione "Lavora con noi" del portale Aeroviaggi, permette agli aspiranti candidati di registrare e caricare sulla piattaforma CVing, anche direttamente dal proprio smartphone, un breve video colloquio on demand, affinché sia visionato e valutato direttamente dal team di HR di Aeroviaggi.

Il colloquio

Il colloquio online prevede la risposta a cinque domande video che il team di HR sottopone a tutti i candidati per quel determinato ruolo: le domande si sbloccano una alla volta e, quando la prima appare sullo schermo, il candidato ha 30 secondi di tempo per prepararsi, dopodiché parte la registrazione della risposta, che dura massimo un minuto. I video colloqui registrati vengono caricati in automatico nella pagina della piattaforma dedicata al recruiter che li consulta per una valutazione conclusiva.

Come candidarsi

Il nuovo modello, che fonde tecnologia e innovazione del processo di selezione, è un valido supporto al lavoro di HR, che può in questo modo ottimizzare le tempistiche e concentrare le proprie risorse esclusivamente sui candidati più idonei ad occupare le posizioni proposte. I profili selezionati avranno l’opportunità di accedere all’Aeroviaggi Academy, percorso di eccellenza messo a punto dal gruppo per la formazione e l’aggiornamento di skill e competenze del personale. L’Academy, giunta alla sua sesta edizione, partirà a febbraio 2021 e vedrà coinvolto il team reclutato in un mese denso di learning e attività mirate sul campo. Per presentare la propria candidatura per le diverse posizioni aperte, è necessario collegarsi al portale Aeroviaggi.