Settore immobiliare, noto gruppo internazionale assume 200 nuovi agenti in Italia

Coldwell Banker, in vista dell'apertura di nuove sedi sul nostro territorio, ricerca Agenti immobiliari da assumere su tutto il territorio da Nord a Sud. Le figure ricercate e come candidarsi

Una nuova opportunità di lavoro, in tutta Italia, nel settore immobiliare. Il gruppo Coldwell Banker, il network immobiliare americano che in Italia ha più di 3.500 unità immobiliari, vuole espandere la sua rete di vendita in Italia, anche in vista dell'apertura di nuove sedi. Coldwell Banker, che è specializzato nel settore del luxury real estate, vuole costruire una rete capillare di agenti e di immobili in Italia, per presidiare il territorio da Nord a Sud.

Le assunzioni

Saranno almeno 200 le nuove assunzioni e per questo si selezionano agenti immobiliari professionisti, in possesso di iscrizione al ruolo e di patentino, che godranno della piena libertà operativa, potendo seguire i clienti in tutte le fasi delle trattative.

Il network garantisce ai candidati selezionati un aggiornamento costante grazie a corsi online e a soluzioni digitali all'avanguardia in modo che i propri agenti siano sempre aggiornati sulle competenze migliori nella gestione del cliente e nella valorizzazione degli immobili.

"Nonostante il periodo di enorme crisi economica, siamo fieri di poter creare così tante opportunità di lavoro - ha dichiarto Roberto Gigio, presidente e ceo di Coldwell Banker Italy. - Questa nuova campagna di reclutamento dimostra nel concreto la nostra continua voglia di crescere, arrivando a presidiare tutte le città italiane e avendo così una rete capillare di agenti e di immobili da Nord a Sud".

Come candidarsi

Tutti coloro che fossero interessati alle assunzioni di agenti immobiliari della campagna di recruiting di Coldwell Banker possono compilare il modulo online a questo indirizzo.

Per maggiori informazioni o per mandare la vostra candidatura alle prossime selezioni di personale potete consultare la sezione Lavora con noi.