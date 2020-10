Offerte di lavoro in casa Amadori, l'azienda italiana di polli assume laureati e non

L’azienda che ha sede a San Vittore di Cesena in Emilia Romagna, fondata da Francesco e Arnaldo Amadori, è alla ricerca di personale (diplomato o laureato) da inserire in organico sia con assunzione che per un tirocinio

Vuoi lavorare nel settore agroalimentare? Da oggi è possibile con Amadori, l’azienda italiana specializzata nella produzione di carni avicole. L’azienda che ha sede a San Vittore di Cesena in Emilia Romagna, fondata da Francesco e Arnaldo Amadori, è alla ricerca di personale (diplomato o laureato) da inserire in organico sia con assunzione che per un tirocinio.

Presente in tutta Italia con 19 filiali e agenzie, 6 incubatoi, 5 mangimifici, 6 stabilimenti di trasformazione e lavorazione, vari allevamenti di proprietà a gestione diretta e 3 piattaforme di smistamento, Amadori impiega ad oggi più di 8mila collaboratori e oltre 300 agenti.

Al momento le posizioni aperte sono per le aree Produzione, Ricerca e Sviluppo, Controllo e certificazione qualità, Commerciale e vendite, Technology, Logistica e magazzino, Ingegneria e progettazione, Facility management, manutenzione e pulizie. Le assunzioni sono volte alla copertura di posti di lavoro in varie regioni d’Italia. Tra queste Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto.

Nello specifico Amadori cerca agenti di commercio, magazzinieri, operai addetti alla pesoprezzatura, tecnici controllo qualità, operai di produzione, supervisori controllo qualità, manutentori meccanici, ingegneri industriali e anche addetti alle pulizie per il turno notturno, addetti ricerca e sviluppo e tecnici di laboratorio analisi. Gli assunti seguiranno dei brevi percorsi di formazione aziendale per sviluppare competenze tecniche, ma anche emotive e relazionali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le selezioni per lavorare in Amadori sono articolate in diverse fasi: colloqui e altre attività, a seconda del ramo per cui si invia la propria candidatura. Sono previsti colloqui conoscitivi, da effettuare anche in video conferenza, a cui seguono poi incontri di approfondimento in azienda. Per candidarsi è necessario visitare il sito di Amadori e registrare il proprio curriculum vitae alla sezione “Lavora con noi”.