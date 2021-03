Amazon apre un nuovo centro di distribuzione e assume: 900 posti di lavoro nel Nord Italia

L'azienda di Jeff Bezos continua a investire nel nostro Paese. A ottobre aprirà in provincia di Bergamo un nuovo impianto. Si cercano operatori di magazzino, sviluppatori software, esperti cloud e autisti

Amazon continua a scommettere sull'Italia. A ottobre l'azienda americana aprirà un nuovo centro distribuzione a Cividate al Piano, comune di 5.000 abitanti in provincia di Bergamo. Saranno 900 le nuove assunzioni a tempo indeterminato in 3 anni. L'investimento è di 120 milioni di euro.

Figure ricercate

Per il suo nuovo centro di distribuzione Amazon sta cercando in particolare:

operatori di magazzino;

addetti gestione degli ordini;

impiegati risorse umane;

ingegneri;

sviluppatori cloud;

autisti.

Al momento il recruiting ha già avviato le selezioni per i ruoli manageriali. Gli interessati possono proporre la propria candidatura a questo indirizzo.

La selezione degli operatori di magazzino avrà invece inizio in primavera. Nel caso specifico i dipendenti saranno assunti al quinto livello del Contratto nazionale del Trasporto e della logistica, con un salario d'ingresso pari a 1.550 euro lordi, e numerosi benefit tra cui sconti sui prodotti di Amazon.it e un'assicurazione integrativa contro gli infortuni. A questo si aggiunge il programma “Career Choice”, che prevede una copertura fino al 95% del costo delle rette e dei libri di testo per chi desidera specializzarsi in un ambito specifico frequentando corsi professionali.

Per conoscere tutte le posizioni aperte potete visitare questo indirizzo.

Questo il commento di Stefano Perego, VP Amazon EU Operations.