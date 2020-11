Sanità, chiamata per anestesisti e infermieri: assunzioni per far fronte all'emergenza

In questo momento di emergenza sanitaria mondiale, la Fondazione Istituto Giglio di Cefalù, in provincia di Palermo, torna ad assumere. C'è posto per due medici anestesisti, contratti anche per gli infermieri

Chiamata per anestesisti e infermieri. In questo momento di emergenza sanitaria mondiale, la Fondazione Istituto Giglio di Cefalù, in provincia di Palermo, torna ad assumere.

Due anestesisti

L'ospedale della cittadina normanna ha infatti avviato una selezione per due medici con specializzazione in Anestesia e rianimazione da assumere con contratto a tempo indeterminato e pieno (per un totale di 38 ore settimanali). Gli esami da sostenere per aggiudicarsi il posto verteranno intorno a una prova scritta e a un colloquio. Verrà poi stilata una graduatoria di merito con validità triennale. Ai medici selezionati sarà applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Per partecipare occorre inviare la propria candidatura online attraverso il portale della Fondazione Giglio entro il prossimo 2 dicembre.

Gli infermieri

La Fondazione ha inoltre bandito una selezione per infermieri con contratto a tempo determinato e pieno di 36 ore settimanali da impiegare nei reparti e servizi ospedalieri per la gestione dell’emergenza pandemica da Covid-19. La selezione, vista la fase di straordinaria emergenza, consisterà in una valutazione dei titoli posseduti dai candidati e nell’eventuale colloquio tecnico e attitudinale. L’invio della candidatura dovrà avvenire esclusivamente per via telematica. Gli avvisi di lavoro per anestesisti e infermieri sono pubblicati integralmente su www.ospedalegiglio.it. Il personale risultato idoneo, sarà inserito in un elenco di personale che sarà utilizzato dall’Area Risorse Umane per procedere alle assunzioni necessarie per la gestione dell’emergenza.