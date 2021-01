Estate 2021, società d'animazione seleziona 150 nuovi animatori

La Your Friends Animazione & Spettacolo cerca 150 tra ragazzi e ragazze motivati e allegri per formarli come animatori turistici e farli lavorare in alcuni dei migliori Villaggi d’Italia nella prossima stagione estiva

La Your Friends Animazione & Spettacolo cerca 150 tra ragazzi e ragazze motivati e allegri per formarli come animatori turistici e farli lavorare in alcuni dei migliori Villaggi d’Italia nella prossima stagione estiva. La società è attiva dal 2001 nel campo dell'animazione turistica. In particolare gli animatori andranno a svolgere attività di intrattenimento, giochi, spettacoli di cabaret, attività di fitness e tornei sportivi nel periodo compreso da giugno a settembre 2021 nelle strutture turistiche presenti in Toscana, Sardegna, Lago di Garda e Trentino.

Requisiti

eta’ compresa tra i 18 e i 35 anni;

disponibilità minima di 2 mesi consecutivi (luglio e agosto), meglio se a partire da maggio fino a settembre

disponibilità agli spostamenti

bella presenza;

predisposizione ai rapporti interpersonali;

conoscenza di almeno una lingua straniera.

Figure ricercate

capi animatori;

animatori di contatto;

animatori mini, junior e teen club;

istruttori sportivi e istruttori fitness (insegnanti di aerobica, step, yoga, danza, istruttori tennis, calcio, volley, vela, windsurf, arco);

ballerini e coreografi (classico, moderno, contemporaneo, hip hop, break, street, funky, latino);

tecnici audio-luci,

deejay e speaker;

attori e cantanti (contestualizzati sempre nell’animazione).

Your Friends Animazione & Spettacolo contatterà i candidati in possesso dei Cv che riterrà più interessanti.

Cosa prevede la formazione

Your Friends Animazione & Spettacolo offre:

100 ORE di Formazione (20 online E 80 dal vivo in villaggio) con tutoraggio:

Assunzione di tutti i selezionati.

La formazione prevede un rimborso spese di 150 euro per:

vitto e alloggio per la formazione dal vivo di 5 giorni;

6 lezioni online;

materiale didattico necessario per la formazione on line e on site (programmi, abbigliamento Your Friends, etc);

disponibilità di tutor dal lunedì al venerdì.

Le lezioni online iniziano alla fine di Gennaio sono bi-settimanali e video registrate illustrano l’aspetto teorico del lavoro dell’animatore turistico, da mettere in pratica nella formazione dal vivo, che si terrà nei mesi di aprile e maggio.



Le persone interessate possono candidarsi sul sito selezioni@yourfriends.it e inviare il CV a eures@afolmet.it. Il termine di scadenza è il 31 marzo 2021.

Per info e chiarimenti contattare:

Igor Palla Hr Manager +39 3286460241