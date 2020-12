Estate 2021, nuove offerte per animatori (e non solo) nei villaggi turistici

iGrandiViaggi S.p.A, in vista della prossima stagione estiva, cerca ragazze e ragazze che vogliano lavorare in Italia e all'estero

Avete almeno 18 anni, siete spigliati, allegri, solari? Non importa se siete alla vostra prima esperienza. Uno dei requisiti indispensabile per mandare la vostra candidatura per la ricerca di animatori turistici per iGrandiViaggi S.p.A è che abbiate una disponibilità di tempo di almeno due tre mesi per l'Italia e di cinque per l'estero.

Nel dettaglio sono ricercate le seguenti figure:

Capi Animazione, Capi Sport, Responsabili Aigo (settore bambini e ragazzi);

Animatori di contatto, Musical Performer, Animatori social;

Tecnici di spettacolo (Scenografi, Costumisti, Tecnici suono/luci, Multimediali, Deejay, Coreografi);

Musicisti e Cantanti pianobar;

Animatori AIGO per nursery, baby, mini, junior e young Club;

Istruttori sportivi (vela, windsurf, canoa, nuoto, tennis, fitness, tiro con l'arco, tornei) e sportivi generici appassionati;

Addetti traffico/escursioni e assistenti turistici.

iGrandiViaggi S.p.a, indica le seguenti buone ragioni, a coloro che intendano presentare la propria candidatura. Nel dettaglio si tratta di:

un’esperienza di crescita umana e lavorativa in un ambiente organizzato, ricco di opportunità e gestito professionalmente.

un’occupazione divertente all’interno di uno staff numericamente ricco, organizzato da ruoli e mansioni identificate, stabilite a priori e coordinate da professionisti.

una Possibilità di crescita e di sviluppo di competenze professionali per giungere a ricoprire ruoli di responsabilità.

Le persone selezionate avranno:

la possibilità di lavorare in strutture di livello e in destinazioni affascinanti, con una clientela di target elevato.

l’opportunità di condurre l’esperienza animativa con dotazioni di spettacolo e sportive di alta qualità.

Un contratto a tempo determinato, vitto, alloggio e altri benefit.

La possibilità di entrare a far parte di uno dei più importanti e storicamente prestigiosi staff di animazione nei club italiani.

Chi fosse interessato a questa offerta di lavoro può avere maggiori informazioni o inviare il proprio Cv al seguente indirizzo.

