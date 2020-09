Lavoro nel mondo degli animali, Arcaplanet assume addetti alla vendita in tutta Italia

Pensa ad un piano di sviluppo e per questo mette in campo centinaia di assunzioni. Arcaplanet, la nota catena di negozi di animali, in vista delle nuove aperture (ma non solo) offre nuove opportunità a chi cerca lavoro. Presente in diciassette regioni del territorio nazionale, conta oggi quasi 350 negozi e circa 1.500 collaboratori. Tra i progetti dell’azienda quello di aprire ben 30 punti vendita mettendo a disposizione 300 posti di lavoro.

A chi sono rivolte le assunzioni

Le assunzioni rivolte principalmente ad addetti alla vendita avverranno non solo nella sede centrale, situata a Carasco, in provincia di Genova, ma anche nel resto d’Italia. Al momento infatti le selezioni sono aperte per assunzioni in Lombardia, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Puglia. I nuovi dipendenti si occuperanno di fornire assistenza ai clienti, rifornire gli scaffali e curare l’esposizione dei prodotti. Si occuperanno inoltre dell’approvvigionamento merci e della gestione della cassa. S’inizia con un contratto a tempo determinato.

Requisiti e formazione

I candidati devono essere amanti degli animali, avere spirito imprenditoriale ed entusiasmo. Verranno formati da personale specializzato per raggiungere in breve tempo elevati standard di qualità e professionalità in linea con il profilo del brand. Ecco perché il gruppo ha messo in piedi una vera e propria scuola, la ArcaAcademy, per formare i nuovi dipendenti su tematiche specifiche relative al mondo degli animali. Non mancheranno seminari e giornate formative cui prenderà parte anche il personale già interno all’azienda.

Lavora con noi, come candidarsi ad ArcaPlanet

Per candidarsi ad ArcaPlanet è sufficiente collegarsi al sito web e mandare l’application attraverso l’apposita sezione dedicata al recruiting. Basterà registrarsi inserendo i propri dati anagrafici e il proprio curriculum vitae che resterà nella banca dati del gruppo anche per future selezioni di personale.