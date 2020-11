Assistente a domicilio per un malato di Covid: 650 euro al mese per 3 ore di lavoro al giorno

Assistere a domicilio un malato di covid, adesso, può anche essere un lavoro. La bizzarra offerta di lavoro arriva dalla Lombardia. A Como infatti una piccola azienda ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un annuncio per la ricerca di un assistente a domicilio. Mansioni da svolgere? Aiutare una persona anziana colpita dal Coronavirus a svolgere i bisogni fondamentali, come alzarsi dal letto, o a curare l'igiene personale. Paga? 650 euro al mese per 3 ore al giorno.

L'annuncio, pubblicato sul profilo di Colapso assistenza cure a domicilio, è rivolto a una figura che dovrà lavorare tre ore al giorno in zona Albate. Un'ora alla mattina, una al pomeriggio e una alla sera. Totale, tre ore al giorno dal lunedì alla domenica. Il contratto iniziale sarà di due mesi con prestazione professionale. Per candidarsi basta mandare il curriculum a colapso.assistenza@gmail.com.

L'azienda che si trova in via Maurizio Monti ed è diretta da Ciro Colapso, inoltre, specifica. "Il lavoro da svolgere è di igiene, alzata dal letto e messa a letto. Il paziente è positivo al Covid, quindi si ricerca una persona che non solo abbia esperienza pregressa nel settore ma che non abbia paura di avere un contatto con il paziente".