Trasporto pubblico a Messina, Atm assume un direttore generale ed esperti in marketing

Offerte di lavoro a Messina. L'Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico nella città della Sicilia orientale, è a caccia di un direttore generale e altre figure per completare l'organico.

Le figure ricercate

La nuova Atm Spa cerca diversi profili professionali. A cominciare dal direttore generale che firmerà un contratto di diritto privato per tre anni che potranno essere rinnovati. L’avviso è rivolto a soggetti che abbiano un alto profilo manageriale, con esperienza nel management di società del trasporto pubblico in contesti territoriali dalla complessità fisica e dimensionale uguale o superiore alla città di Messina. La scadenza per presentare la domanda è fissata alle ore 12 dell'11 dicembre 2020.

Le altre figure richieste dalla società per azioni sono uno specialista marketing e comunicazione che potrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato, il dirigente della programmazione, il dirigente tecnico di esercizio della tranvia e il responsabile finanziario e commerciale.

Il bando

Il 13 novembre scorso l'azienda trasporti aveva pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva relativa ai due bandi per la selezione pubblica di 30 autisti under 30 da assumere con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante e di 60 operatori di esercizio da inserire in una graduatoria da cui attingere per eventuali future assunzioni a tempo indeterminato.