Lavoro nel mondo delle automotive: da saldatori a periti meccanici, un recruiting day per 100 posti

Saranno oltre un centinaio le professioni richieste in questo ambito: da saldatori, tornitori, fresatori e carrellisti fino a periti meccanici, operai per le macchine a controllo numerico, ma anche numerose figure femminili per mansioni che vanno dall’assemblaggio alla componentistica

Uno hub italiano per automotive sta scaldando i motori. Partenza? I primi giorni di aprile. Forte di incentivi ed ecobonus del Governo, la produzione coinvolgerà numerose imprese del settore metalmeccanico, ma anche di gomma, plastica e accessori per auto. Moltissime Pmi del Torinese, infatti, cercano personale e l'agenzia per il lavoro Adhr Group ha indetto per questo un "recruiting day" online dedicato al settore. Appuntamento martedì e mercoledì 23 e 24 marzo.

Le figure ricercate

Saranno oltre un centinaio le professioni richieste in questo ambito: da saldatori, tornitori, fresatori e carrellisti fino a periti meccanici, operai per le macchine a controllo numerico, ma anche numerose figure femminili per mansioni che vanno dall’assemblaggio alla componentistica. Non mancano ingeneri gestionali e aerospaziali specializzati nella progettazione e anche meccatronici, figure professionali la cui attività è a cavallo tra il meccanico e l’elettrauto.

Come candidarsi

La domanda e l’offerta si incontreranno il 23 e 24 marzo prossimi online. Per candidarsi al recruiting day può farlo scrivendo a torino2@adhr.it oppure chiamando il numero 011.0864360.