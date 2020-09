Amministrativi, tecnici e legali: Autostrada Pedemontana Lombarda cerca personale

Autostrada Pedemontana Lombarda, la società responsabile del progetto per la realizzazione dell’omonimo tratto autostradale, cerca personale da assumere. I nuovi posti di lavoro andranno ad incrementare l’organico dell’azienda che gestisce oltre 157 chilometri di strade. Per adesso i profili richiesti sono quelli di un direttore amministrativo e finanziario, di un coordinatore tecnico delle attività di espropriazione e di uno specialista legale addetto a gare e contratti. La sede di lavoro è Assago, in provincia di Milano.

Il direttore amministrativo e finanziario dovrà avere una laurea in Economia e Commercio, avere un’esperienza pregressa in ruoli analoghi, conoscere la gestione dei sistemi informativi aziendali e dei piani economico finanziari e aver già lavorato per una partecipata di ente pubblico che gestisce tratte autostradali.

Autostrada Pedemontana Lombarda cerca anche un coordinatore tecnico delle attività di espropriazione che abbia una laurea in Ingegneria Civile o Architettura o un diploma di geometra o perito tecnico. Il candidato deve avere esperienza pluriennale, conoscere le leggi e le norme relative alla gestione dei contratti pubblici nonché gli aspetti giuridici in materia di espropri. E’ richiesta anche la capacità di consultazione di archivi telematici e di gestione di pratiche patrimoniali, urbanistiche e concessioni demaniali.

Inoltre c’è anche una posizione aperta per uno specialista legale addetto a gare e contratti. La persona da assumere deve avere una laurea in Giurisprudenza, con esperienza in studi professionali specializzati in diritto amministrativo o in aziende che applicano il codice degli appalti. Devono avere anche adeguate conoscenze tecniche. Essere già abilitati alla professione di avvocato è considerato un plus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi volesse mandare la propria candidatura alla Pedemontana può farlo attraverso la pagina dedicata alle carriere e selezioni della società. Sul sito internet, alla sezione “Lavora con noi”, è possibile inviare il curriculum vitae via mail.