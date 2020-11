Autostrade per l’Italia: 2400 assunzioni con il Piano Industriale 2020-2024

Nuove opportunità di lavoro con Autostrade per l'Italia. Il Piano Industriale del Gruppo per il 2020-2024, approvato dall'azienda su richiesta del Ministero dei Trasporti, prevede il reclutamento di 2400 risorse che saranno assunte entro il 2024.

La nuova versione del piano industriale di Aspi, recentemente inviata al Governo, mantiene i 14,5 miliardi di investimento e i 7 miliardi di manutenzioni al 2038, di cui fanno parte gli 1,2 miliardi di manutenzioni aggiuntive. Nella nuova versione del Pef (Piano Economico Industriale) viene confermato anche l’importo di 3,4 miliardi di euro di risorse compensative a seguito della tragedia di Genova (di cui 1,2 miliardi di investimenti non remunerati) che Aspi manterrà a proprio carico. Per quanto riguarda la spesa di manutenzione, quella media prima del 2018 era di 280-300 milioni annui. Nel 2019 è diventata di 400 milioni, nel 2020 di 655 milioni, nel 2021 la spesa programmata è di 600 milioni.

L’indice di recupero di produttività sull’automazione resta quello voluto dall’Autorità di regolazione dei trasporti, del 2,2%, ma sarà applicato in 10 anni invece che in 5. Questo dovrebbe permettere di effettuare un ricambio generazionale, usando incentivazioni e scivoli verso la pensione.

Opportunità di impiego

Innovazione digitale e sostenibilità. La maggior parte delle assunzioni all'interno di Autostrade per l'Italia, nei prossimi anni, ruoterà attorno a queste due grandi trasformazioni che riguardano in generale il cambiamento all'interno delle imprese e sulla ricerca di figure professionali in possesso dei requisiti per soddisfarle.

Candidature

Sul portale di Autostrade per l'Italia, a questo indirizzo, vengono già raccolte le candidature per le selezioni attualmente in corso ed è possibile inserire il proprio curriculum vitae per essere contattati dai recruiter.

Per vedere tutte le posizioni attualmente aperte potete visitare questo indirizzo