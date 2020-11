Moda e lavoro, Balenciaga apre nella Firenze del lusso: previste 300 assunzioni

Il marchio del gruppo Kering ha annunciato l'apertura, fissata per il prossimo 2021, del primo laboratorio di produzione di pelletteria che sarà anche centro di formazione in Toscana

Un centro di produzione e formazione in Italia firmato Balenciaga. Il marchio del gruppo Kering presieduto da Francois Henri Pinault (Ceo del brand) ha annunciato l'apertura, fissata per il prossimo 2021, del primo laboratorio di produzione di pelletteria - che sarà anche centro di formazione - in Toscana. A Cerreto Guidi, nel fiorentino, farà il suo debutto uno dei marchi stellari del gruppo luxury fashion.

Il nuovo headquarter sorgerà a circa 40 chilometri da Firenze, in un edificio già esistente, ed è in linea con i piani di sviluppo della maison francese. Lo stabilimento, peraltro, non sorgerà in un plesso di nuova costruzione ma avverrà grazie al rinnovamento di un edificio già esistente nel segno della sostenibilità. Il progetto architettonico, dunque, si preannuncia importante.

Nei piani aziendali, l'apertura del nuovo laboratorio porterà alla creazione di 300 posti di lavoro, provenienti principalmente dalla comunità locale e dal territorio, con un'attenzione particolare a chi attualmente è senza lavoro. Gli artigiani assunti saranno formati internamente alla nuova struttura, all'interno del centro di formazione che sarà operativo al termine della prima ristrutturazione dell’edificio. Per candidarsi è possibile collegarsi sul sito Balenciaga alla sezione "Lavora con noi".