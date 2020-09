Offerte di lavoro in casa Barilla, il colosso del mondo alimentare assume in Italia e all'estero

È uno dei colossi del mondo alimentare e da oggi è possibile entrare a far parte della sua squadra. Posizioni di lavoro aperte in Barilla, sia in Italia che all’estero. Attualmente disponibili nuove opportunità di lavoro per vari profili da assumere in Emilia Romagna, Basilicata e Marche. Del gruppo italiano fanno parte diversi marchi come Mulino Bianco, Voiello, Pan di Stelle, Wasa, Harry’s, Pavesi, Gran Cereale, Academia Barilla, Misko, Filiz, Yemina e Vesta.

Barilla cerca un IT, infrastructure & project service professional laureato in Ingegneria con 3 anni di esperienza, buona conoscenza dell'inglese, che abbia dimestichezza con i vari strumenti informatici come Azure o Office365, ma anche altri SCP come Google, Amazon, linguaggi di programmazione e scripting, tecnologie web e, preferibilmente, anche strumenti di amministrazione del database o configurazione della rete LAN. La sede di lavoro è Parma. Cerca anche un agronomist raw materials, che sia aureato in Agronomia con oltre 2 anni di esperienza, che conosca bene Excel e abbia un’ottima padronanza dell’inglese.

Inoltre Barilla cerca anche un r&d product development meal solutions specialist, che sia laureato in Tecnologie Alimentari, Scienze Alimentari o Ingegneria Chimica, o candidati con esperienza equivalente; um vp strategic marketing & global marketing portfolio management laureato in Economia Aziendale, Marketing o materie affini; un maintenance manager laureato in Ingegneria, con almeno 5 anni di esperienza, preferibilmente che conosca la lingua inglese. E infine stagista area supply chain da assumere. Quest'ultimo deve frequentare il secondo anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale disponibile a svolgere uno stage in azienda per scrivere la tesi di laurea. Il tirocinio è retribuito.

Barilla seleziona personale anche per le sedi situate all’estero. Ad oggi ci sono 30 posizioni aperte per assunzioni nelle sedi del gruppo in Emirati Arabi Uniti, Svezia, Stati Uniti e Grecia. E, ancora, in Francia, Canada e Svzzera. Si ricercano manager, responsabili, operai, tecnici, ingegneri, amministrativi e altri profili, oltre a giovani da inserire in stage. Chi fosse interessato può visitare la pagina dedicata alle offerte di lavoro del gruppo - sezione del sito Barilla “Lavora con noi” - e inviare il curriculum vitae tramite l’apposito form.