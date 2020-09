Bartolini cerca personale, offerte di lavoro full time (e non): come lavorare per il corriere espresso

Addetti alla segreteria, manager di direzione, supervisori e impiegati part time. Nuove assunzioni in casa Bartolini. Il noto corriere espresso ha aperto 41 posizioni per diplomati e laureati in tutta Italia. Attualmente le selezioni sono aperte per Roma Fiano, Milano sud, Bologna, Brescia e Firenze Valdarno. Per tutti i profili sono richieste ottime capacità informatiche.

Le posizioni aperte in Bartolini

Impiegato operativo, impiegato assistenza clienti e impiegato alla segretaria. In Bartolini queste figure dovranno svolgere ruoli logistici. Il primo si occuperà di attività di cassa, organizzazione delle spedizioni. Il secondo dovrà assistere al telefono quei clienti che hanno avuto problemi con le spedizioni, giacenze, danni o altro. Il terzo, infine, dovrà avere contatti con clienti e affiliati. Tra i requisiti il diploma o titoli equiparabili, una breve esperienza pregressa, conoscenza della lingua inglese, propensione all’ascolto e, appunto, conoscenza dei principali strumenti informatici. Le sedi di lavoro sono tra Brescia e Firenze.

Bartolini è alla ricerca anche di un manager di direzione (che si occuperà dell’analisi dei costi, della produttività e dell’inserimento di nuovi servizi) con laurea in Ingegneria gestionale o aziendale, conoscenza del pacchetto office, della lingua inglese ed esperienza di almeno 5 anni in società di consulenza. Il candidato deve essere disponibile alle trasferte. La sede di lavoro è a Bologna.

Inoltre la nota azienda di trasporti cerca un impiegato part-time (con orario di lavoro pomeridiano dalle ore 17 alle 21) da inserire all’interno dell’ufficio entrate e uscite dei dati riguardanti le spedizioni e un supervisore che lavorerà in orario notturno occupandosi della gestione delle spedizioni in arrivo. Entrambi dovranno essere in possesso del diploma e avere capacità informatiche. I posti sono disponibili per le città di Roma e di Milano.

Come candidarsi per lavorare in Bartolini

Per candidarsi basta collegarsi al sito di Bartolini e inviare il proprio curriculum vitae attraverso il format dedicato. Alla sezione “Lavora in Brt” è infatti possibile conoscere e consultare tutte le inserzioni disponibili e scegliere quella per cui si vuole presentare domanda.