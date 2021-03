Il futuro strizza l'occhio al digitale: 10 posti per lavorare con le più importanti tech company al mondo

Tra le posizioni aperte in beanTech quelle per i profili junior e senior per le aree di Ricerca e Sviluppo, Sales, Project Management, Direct Marketing e System Engineer con particolare attenzione alla gestione della sicurezza informatica

Che la pandemia abbia accelerato i processi di digitalizzazione delle aziende è ormai un dato di fatto. Un po' meno note sono le cifre che proprio queste aziende, sebbene la crisi globale che interessa ogni mercato, sono state disposte a spendere per questi processi che guardano al futuro.

Il futuro è digitale

Per supportare le imprese ad affrontare la complessità delle sfide in atto e per formare giovani talenti sulle più attuali tecnologie presenti sul mercato beanTech, azienda di informatica con sedi a Udine e a Mestre, che collabora con le più importanti tech company mondiali come Dell Technologies, Microsoft, Nvidia, VMware, ha creato KnowNow, una "academy" a disposizione dei 150 dipendenti dell’azienda che necessitano di formazione continua rispetto alle ultime tecnologie disponibili sul mercato, anche in funzione dell’ottenimento delle certificazioni erogate dai partner con cui l’azienda collabora ma non solo. L’academy eroga percorsi formativi anche per i clienti dell’azienda al fine di abilitarli a ottenere il massimo dalle innovazioni implementate in azienda.

Il recruiting

Un terzo e importante compito dell’academy è quello di essere funzionale anche al recruiting dei migliori talenti. Attraverso corsi formativi serali della durata di circa 30 ore, erogati gratuitamente sia in aula che in modalità e-learning, così come all’interno di laboratori esperienziali, l’azienda offre l’opportunità ai laureandi, neolaureati e ai giovani già inseriti nel mondo del lavoro di incrementare e migliorare le proprie competenze digitali specializzate.

Le figure ricercate

Tra le posizioni aperte in azienda, oltre ai talenti che saranno formati all’interno dell’academy, beanTech è alla ricerca di 10 figure con profilo junior e senior per le aree di Ricerca e Sviluppo, Sales, Project Management, Direct Marketing e System Engineer con particolare attenzione alla gestione della sicurezza informatica. Per candidarsi è possibile farlo attraverso il sito alla sezione "jobs".