Burger King assume in tutta Italia: le posizioni aperte e come candidarsi

Prosegue il piano di espansione della catena di fast food internazionale nel nostro Paese. Quali sono le posizioni attualmente aperte e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro presso Burger King. La catena di fast-food internazionale porta avanti il suo piano di espansione sul nostro territorio, annunciato nella scorsa primavera agli organi di stampa, che prevede l’apertura di circa 30 ristoranti ogni anno, fino al 2022, assumendo 2.700 persone.

Ci sono, quindi, nuove opportunità di lavoro presso i punti vendita, in particolare per gli operatori della ristorazione e per alcune figure manageriali.

La Burger King Academy

Burger King ha aperto, da qualche anno, la sua Burger King Academy. Con questa scuola di formazione gratuita, infatti, forma i nuovi Store Manager e gli Assistant Store Manager.

Durante i corsi in aula, che vengono poi seguiti dalle esperienze nei punti vendita si trattano temi come:

standard e sicurezza alimentare;

marketing e comunicazione;

gestione del turno, del personale e della cassa;

gestione economica.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare periodicamente questo indirizzo.

Le posizioni aperte

Se siete interessate/i a intraprendere una carriera in Burger King potete consultare le offerte di lavoro presenti sul portale in questa sezione.

Attualmente sono presenti sia offerte di lavoro che di tirocinio come addetto fast food e opportunità come store accountant specialist.

Per vedere tutte le posizioni aperte presso Burger King, che vengono costantemente aggiornate, cliccate qui.

Sul sito di Burger King è anche possibile proporre la propria autocandidatura.