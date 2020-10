Moda, come lavorare per Calzedonia, Intimissimi o Tezenis: posizioni aperte in tutta Italia

Lavorare con Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Atelier Eme e Signorvino adesso è possibile. Il gruppo Calzedonia, che raggruppa questi marchi e ha sede in Veneto, è alla ricerca di diversi profili da inserire nelle aziende dei vari brand del gruppo. Al momento le opportunità di lavoro sono per impieghi nei negozi e negli stabilimenti produttivi, ma anche negli uffici di Dossobuono.

Le figure richieste al momento sono: Store Manager Falconieri a Roma; Sales Assistant Intimissimi a Roma; Sales Assistant Falconeri a Milano, Arezzo, Padova, Sorrento (Napoli), Vallese di Oppeano (Verona) e Roma; Sales Assistant Tezenis a Muggia (Trieste); Store Manager Tezenis a Bologna e Roma; Receptionist Atelier Eme a Castiglione delle Stiviere (Mantova).

L’azienda, che investe molto sulle risorse umane, cerca candidati che siano affidabili, motivati e pieni di ambizione. A loro saranno offerte concrete possibilità di carriera e crescita in azienda. Calzedonia, inoltre, provvede all’affiancamento e alla formazione del personale da assumere, sia per fornirgli le competenze necessarie per partecipare attivamente ai progetti e alle attività quotidiane, sia per stimolarne il senso di appartenenza e il coinvolgimento nel contesto aziendale.

Per tutti i marchi del brand le selezioni prevedono dei colloqui individuali e di gruppo, che possono prevedere anche la somministrazione di test attitudinali e di personalità. Tra i requisiti preferenziali eventuali esperienze di studio o di lavoro all’estero. Chi si candiderà invece per l’area retail deve sapere che sarà data priorità a chi darà la sua disponibilità a trasferte e a trasferimenti sia in Italia che all’estero. Per candidarsi è sufficiente collegarsi sul sito Calzedonia e accedere alla sezione “Lavora con noi”.