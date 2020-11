Roma, apre un mega centro commerciale con 155 negozi: come lavorare per i brand di Maximo

Lo shopping mall di via Laurentina ospiterà al suo interno non solo Primark, il colosso irlandese dell’abbigliamento low cost, ma anche il supermercato Pam, Maison du Monde, Decathlon, H&M oltre che Feltrinelli e Uci Cinema

Un mega centro commerciale di tre piani, con un parcheggio interrato, per un totale di 67 mila metri quadrati di superficie capaci di accogliere ben 155 attività commerciali. Si tratta del centro commerciale Maximo di Roma, che aprirà il prossimo 27 novembre. Lo shopping mall di via Laurentina ospiterà al suo interno non solo Primark, il colosso irlandese dell’abbigliamento low cost, ma anche il supermercato Pam, Maison du Monde, Decathlon, H&M oltre che Feltrinelli e Uci Cinema. Per lavorare per una di queste insegne è possibile collegarsi al sito di ciascun brand e inviare spontaneamente la propria candidatura alla sezione "Lavora con noi".

Le insegne

Sono tantissimi i brand presenti all'interno del centro commerciale che abbraccia ogni categoria merceologica. Per abbigliamento e accessori ci sono Primark, Original Marines, Tata Italia, Tezenis, Aw Lab, Piazza Italia, Clayton, Cycle Band, Chicco, Original Marines, Rafi Ruben, Omai, Carpisa, Miriade, Talco, Yamamay, Lovable, Camicissima, Calzedonia, Bijou Brigitte, To Lu, Two Way, Suite Benedict, Nara, Parfois, Intimissimi, Caporiccio, Liu Jo Donna, Timberland, Napapijri by Format, Tommy Hilfiger+Calvin Klein, Oltre, Aldo Shoes, Bet, Prmr (Première donna), I Am, Idexè, Brend Atelier, H&M, Pellizzari, Foot Locker, Sorbino, Fiorella Rubino, Nuvolari Multibrands, Mango, Primadonna Collection, Doppelganger, Sketchers, Cotton&Silk, Frenkie Garage, Project by Nuvolari, Ovs, Motivi, Fracomina, Geox, Levi's, Liu Jo Uomo, Dan John, Rinascimento e Moreal.

Tanti anche i ristoranti e i fast food come Kyosko Sushi, Capatoast, Pizzeria Zazà, Poke House, La Piadineria, The Meatball Family, Mama Hot Dog, Alice Pizza Point, Burger King, Illy Shop e Illy Caffè, Come Vuoi, Nespresso, Caffè Vergnano, Befed, Villa Pizza, Cannoleria, Tmangio, Old Wild West, Wiener House, Grom, Yoyogurt, C-House Coffee Shop, Pane Vino San Daniele, , McDonald's e McCafè, KFC, Odoroki, Johnny Rockets, Baccanale, Cioccolati Italiani, Doppio Malto, Fresco, Maybu e Vintro Bar & Bites.

Spazio inoltre a telefonia ed elettronica con Xiaomi, Guscio Store, R-Store Apple Premium Reseller, Tim, Vodafone, Wind ed Euronics, arredamento con Maison Du Monde, Kasanova, Exelsa, Kisane, Dondi Salotti, Fazzini Home ed Esotica, ma anche profumerie ed erboristerie (Nashi Argan, Douglas, Equivalenza, All Scent, L'Erbolario) e gioiellerie (Swarovski, Polvere d'Oro, Stroili Oro, Goldart, Wycon, Bluespirit, Fabiani Gioiellerie, Gioielli di Valenza). Non mancheranno negozi dedicati a sport, tempo libero e videogiochi come Decathlon, Stella Zeta, Tiger, Feltrinelli, Ripara, JD Sports, Gamelife, Toys Conte, As Roma store e McFit. Infine all'interno del mega centro commerciale non mancheranno neppure i parrucchieri. Tra questi Jean Louis David, Capello Point, Franck Provost e Il Barbiere.