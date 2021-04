Nuova apertura a Modena, la ceramica assume: oltre 150 le posizioni aperte, come candidarsi

Taglio del nastro per la nuova filiale a Sassuolo dell’agenzia per il lavoro Adhr Group che, con l’apertura nel comune modenese fiore all’occhiello per la produzione nel settore della ceramica, giunge a cinque presenze capillari sul territorio, a fianco a quelle di Modena, Fiorano, Formigine e Rubiera.

Le figure richieste

La neo sede emiliana di Adhr inaugura con una massiccia ricerca di nuovo personale da assumere in tempi brevi e, in grossa parte, in risposta alle richieste delle numerose e solide aziende ceramiche che costellano la zona, noto polo d’eccellenza in questo settore a livello nazionale e internazionale. Sono oltre 100, infatti, le figure cercate in questo comparto, principalmente qualificate: da carrellista magazziniere ad elettromeccanico, pressista e smaltatore, ma anche addetto alla rettifica e squadratura, fino alla necessità di bravi periti tecnici.

Come candidarsi

Chi vuole inviare la propria candidatura alla nuova filiale Adhr Group, al civico 119 di via Pia a Sassuolo, consulando direttamente le posizioni aperte sul sito, o scrivere a sassuolo@adhr.it o chiamare lo 0536.1802190.