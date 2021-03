Veneto, il "legno" assume: 50 posizioni aperte per verniciatori e addetti alla levigatura

Il cluster di aziende del settore legno e arredo dell'opitergino-mottense in Veneto si prepara a un nuovo aumento di produzione che richiederà, a breve, ulteriore personale grazie a un cauto, ma costante, rialzo della domanda sia nazionale, grazie a eco bonus del Governo e sgravi fiscali, sia estera. Motivo per cui la filiale di Oderzo (Treviso) dell’agenzia per il lavoro Adhr Group ha indetto il 9 e 10 marzo prossimi il Recruiting Day online dedicato, per selezionare oltre 50 persone in quest’area del Veneto.

Le figure richieste

Questo mercato, fiore all’occhiello del territorio, è alla ricerca di verniciatori, addetti al pantografo e alla levigatura, o alla bordatrice, sezionatrice e squadraborda, ma anche carrellisti e addetti all’imballaggio che saranno scelti e poi assunti da diverse imprese della zona. Qualità artigianale e flessibilità produttiva, unite alle più avanzate soluzioni tecnologiche e all’attenzione al design, sono alle basi del successo del distretto di quest’area che vanta imprese inserite in importanti filiere internazionali e un ottimo successo nel mercato delle forniture di mobili destinate a grandi sviluppi immobiliari, pubblici o privati.

Come candidarsi

Chi vuole candidarsi al Recruiting Day on line del 9 e 10 marzo prossimi può farlo direttamente online (clicca qui) o scrivendo alla filiale oderzo@adhr.it indicando nell’oggetto della email "Recruiting Day Oderzo" e l’opportunità di lavoro a cui è interessato.