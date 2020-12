ComparaSemplice.it: 200 assunzioni per la nuova sede in Sardegna, anche in smart working

Nuove opportunità di lavoro a Cagliari e via remoto in tutta l’isola con il portale online di comparazione dei prezzi

Comparasemplice.it ha aperto una nuova sede in Sardegna e offre opportunità di lavoro a coloro che vogliono entrare a far parte della sua squadra. Si tratta della terza sede del portale online per la comparazione dei prezzi che è già presente con i suoi uffici a Roma e Novara.

ComparaSemplice.it, di cosa si occupa

ComparaSemplice.it è un sito di comparazione che, in un solo clic, confronta le tariffe di gas, luce e Internet. I consulenti dell'azienda sono formati per accompagnare nella selezione e scelta delle migliori tariffe sul mercato, in maniera imparziale e oggettiva.

Tutti i giorni, più volte al giorno, vengono raccolte le offerte di luce, gas, ADSL e vengono rese disponibili nella forma più semplice possibile su Comparasemplice.it.

In questo modo il gruppo intende stimolare la competizione tra gli operatori di mercato e stabilire un rapporto di fiducia con i clienti affinchè scelgano il fornitore di servizio più adeguato alle proprie esigenze.

Comparasemplice.it: lavoro a Cagliari e in Sardegna

Per la nuova base in Sardegna, che è a Cagliari, è stata avviata una campagna di reclutamento che prevede l’inserimento di 200 collaboratori da formare e inserire nell’ambito della consulenza. Il piano prevede i primi 50 inserimenti già entro la fine dell’anno e i restanti nel corso del 2021.

In particolare sono cercate figure che si occupino della consulenza telefonica e via chat e delle attività post vendita. Avranno a disposizione anche le nuove e innovative chat assistite da assistenza artificiale.

La formazione del gruppo sarà costante e continua. La selezione non è rivolta soltanto a personale da inserire nella sede di Cagliari ma anche a risorse presenti sull'intero territorio sardo che potranno lavorare da casa, con modalità di lavoro a distanza.

Un'idea, quella di offrire l'opportunità dello smart-working, che tiene conto anche delle attuali limitazioni imposte dall'emergenza Coronavirus e alle relative limitazioni negli spostamenti.

Comparasemplice.it: lavoro in Sardegna, come candidarsi

Tutti coloro che fossero interessati a lavorare in Sardegna con Comparasemplice.it possono visualizzare le posizioni aperte a questo indirizzo https://www.comparasemplice.it/lavora-con-noi

Potete proporre la vostra candidatura a questo indirizzo o mandare una mail all’indirizzo.

Qui trovate, costantemente aggiornate, le posizioni aperte per lavorare con Comparasemplice.it.