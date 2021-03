Tre bandi per 67 assunzioni: lavoro al Comune di Bari per amministrativi e contabili

Assunzioni al Comune di Bari. Sono 67 i profili professionali ricercati attraverso tre concorsi: il bando prevede la ricerca di 20 istruttori amministrativi finanziari, 12 funzionari specialisti contabili e 35 istruttori di polizia locale. Il termine entro cui inviare le domande di partecipazione è il 25 marzo 2021.

Requisiti richiesti

Per partecipare alla selezione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti generici:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea

età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite ordinamentale di età previsto per il collocamento in pensione

idoneità fisica agli impieghi e alle specifiche mansioni

godimento dei diritti politici e, per i cittadini dell’Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo

assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione e licenziamento per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti

non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni

essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio

militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985)

Altri requisiti

Per gli istruttori amministrativi finanziari è richiesto inoltre il diploma di aturità. Per i funzionari specialisti contabili occorre laurea I livello appartenente alle classi: L16 Lauree in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, L18 Lauree in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, L33 Lauree in Scienze Economiche, L36 Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, L41 Lauree in Statistica oppure altri titoli indicati nel bando. Per gli istruttori di polizia locale è necessario essere in possesso di patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli, ulteriori requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche della Polizia Municipale e diploma di maturità.

Come candidarsi

Oltre ad una eventuale preselezione sono previste prove d’esame scritte, fisiche ed orali. Per i Funzionari Specialisti Contabili è prevista anche la valutazione dei titoli. Per candidarsi è possibile consulare i bandi sul sito del Comune di Bari (clicca qui).