Intelligenza artificiale e lavoro agile: Credimi assume 40 nuovi professionisti da remoto

Passione per l’innovazione e curiosità per lo sviluppo di nuovi prodotti basati su intelligenza artificiale da una parte, tecnologia al servizio delle piccole imprese dall'altra. E' questa la ricetta per entrare a far parte di Credimi. Il digital lender che, da poco, è stato inserito nella LinkedIn Top Startups, la classifica annuale delle startup migliori per le quali lavorare, ha avviato una selezione di personale per l'assunzione di 40 professionisti.

Le figure ricercate

La società da Ignazio Rocco, Sabino Costanza e Jacopo Anselmi nel 2016 cerca 40 nuovi candidati per undici tipologie di profili differenti: dal lending manager che dovrà occuparsi della valutazione del merito creditizio, al banking it - project manager che dovrà supportare la società nel complesso panorama dei progetti di integrazione, nelle decisioni di acquisto e nella gestione dei fornitori. I data scientist e i data analyst dovranno contribuire a espandere il portafoglio di algoritmi proprietari, sia nel rischio di credito che nelle aree del pricing, del marketing e del servizio ai clienti; il software engineer - cybersecurity supporterà Credimi nella protezione di dati aziendali sensibili.

E poi ancora, product manager, senior frontend engineer e senior backend engineer per individuare e fornire ai clienti prodotti che possano semplificare sempre più la gestione della finanza aziendale. Si ricercano anche software engineer - infrastructure per contribuire allo sviluppo di un'infrastruttura affidabile, completamente riproducibile ed efficiente; growth hacker per generare lead di qualità e alimentare la crescita del business giorno dopo giorno. Per finire, Credimi cerca anche le figure di business development manager e funding & strategy manager che dovranno supportare nella ricerca, valutazione e negoziazione di partnership strategiche, nella gestione di accordi di finanziamento e nella gestione di potenziali transazioni con nuovi investitori azionari.

Come candidarsi

Il team di Credimi è composto in gran parte da persone tra i 28 e i 35 anni, che detengono il 50% del capitale sociale. Così le persone da far entrare a far parte della squadra devono avere competenze che spaziano dall’economia aziendale all’ingegneria industriale, dal marketing alla statistica, alla fisica, alla matematica e all’informatica. Inoltre, i candidati che verranno selezionati potranno accedere a un piano di welfare aziendale che prevede la possibilità di far rientrare le spese per la casa nel pacchetto retributivo, il noleggio a lungo termine dell’auto interamente coperto dalla società e, dato il momento storico in cui stiamo vivendo, potranno lavorare da remoto e dall’estero indefinitamente usufruendo di orari di ufficio flessibili. Per candidarsi basta inviare la propria candidatura attraverso il sito Credimi alla sezione Lavora con noi.