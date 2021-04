Action, il discount dai 6000 prodotti quotidiani è pronto a conquistare l'Italia: le nuove aperture e le offerte di lavoro

Action vuole conquistare anche l’Italia. I primi punti vendita della catena di discount, che dai Paesi Bassi si è diffusa in tutta Europa, sono stati inaugurati a Torino e a Vanzaghello, in provincia di Milano.

Attualmente Action ha 1.600 punti vendita in 8 diversi Paesi. All’interno di ognuno di essi viene offerto un vasto assortimento, più di 6.000 prodotti di uso quotidiano, suddivisi in 14 categorie:

biancheria e articoli per la casa;

articoli sportivi;

cancelleria e decorazione;

abbigliamento;

giocattoli;

prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona;

articoli per il giardinaggio e il fai da te;

prodotti multimedia;

cibo e bevande e articoli per gli animali domestici.

Ogni settimana vengono aggiunti 150 nuovi prodotti in negozio.

Action, nuove aperture in Italia: le offerte di lavoro

Action, nei nuovi store di Torino e Vanzaghello (Mi), ha dato lavoro a 40 persone. Il piano di espansione italiano del gruppo Action prevede, entro giugno, nuove aperture nel Nord-Ovest.

Action ricerca, per lavorare all’interno dei suoi negozi, candidati maggiorenni, in possesso del diploma, per occuparsi dell'allestimento del negozio (part-time) e persone che vogliano già avviarsi a una carriera nella vendita nel ruolo di Vice Store Manager o di Store Manager a seconda dell'esperienza.

Seleziona, inoltre, personale in possesso di laurea per occuparsi a livello locale di tutto quello che non può essere gestito a livello centrale: dall'apertura all'allestimento di nuovi negozi, alle attività di gestione del personale locale, fino all'organizzazione di visite in loco per gli ospiti.

Queste sono le posizioni attualmente aperte.

Addetto alle vendite Torino

Addetto alle vendite Gallarate

Addetto alle vendite Vanzaghello

Addetto alle vendite Asti

Addetto alle vendite Voghera

Assistant/vice Store Manager Novara Nord

Store Manager Novara Nord

Addetto alle vendite Vercelli

Store Manager Vercelli

Assistant Store Manager Vercelli

Addetto alle vendite Carmagnola (TO)

Store Manager Carmagnola (TO)

Assistant Store Manager Carmagnola (TO)

RE Project Manager (Mi)

RE Employee Support (Mi)

Drafting Employee – Disegnatore CAD (Mi)

Action, come inviare il curriculum

Per maggiori informazioni potete visitare il sito da cui è possibile inviare la propria candidatura spontanea.