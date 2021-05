L'edilizia ora è anche acrobatica, si cercano muratori "funamboli": come candidarsi

EdiliziAcrobatica, l'azienda italiana specializzata nel settore dell’edilizia su fune, arriva a Udine e seleziona commerciali e muratori da inserire in organico. Presente con oltre 100 aree di intervento tra Italia e Francia, recentemente sbarcata in Spagna, conta oggi oltre 1100 risorse umane e, entro la fine dell’anno, al fine di soddisfare le tante richieste di intervento, tagliare il traguardo delle 1500.

Formazione e know-how

Indicata da un’indagine, che ha coinvolto oltre 2000 aziende di grandi dimensioni, condotta dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, una delle realtà italiane più ambite in cui lavorare, EdiliziAcrobatica prevede percorsi di formazione e di crescita dedicati e formulati su ognuna della proprie risorse umane allo scopo di aiutare ciascuna di esse a manifestare il proprio potenziale. L’obiettivo dell’azienda è penetrare sempre di più sul territorio nazionale mettendo a disposizione dei cittadini il proprio know-how che assicura lavorazioni di eccellenza svolte con notevole risparmio di costo e di tempo per i proprietari di immobili, al contempo, Acrobatica vuole contribuire concretamente a migliorare il livello occupazionale creando nuovi posti di lavoro. Si tratta dunque di un’occasione unica e di grande valore, in un periodo, come quello attuale, in cui la pandemia ha profondamente inciso sul tessuto economico e imprenditoriale del Paese.

Come candidarsi

Per candidarsi come commerciali in EdiliziAcrobatica a è necessario inviare il proprio curriculum a: profili@ediliziacrobatica.com. Per candidarsi come muratori in EdiliziAcrobatica è necessario inviare il proprio curriculum a: lavoro@ediliziacrobatica.com