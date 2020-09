Lavoro nel mondo dell'energia, Edison a caccia di giovani laureati (e non) da assumere

Gas Portfolio Contract Origination, Energy & Environmental Services Market, Power Asset Management, Renewable Sources, Infrastrutture Gas e altro ancora. Sono questi i settori in cui verranno assunti i giovani diplomati, laureandi e laureati che Edison, l’azienda italiana leader nell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica, sta cercando. Spazio anche agli stagisti senza alcuna esperienza con retribuzione da 900 euro al mese.

Come lavorare per Edison

Lavorare nel mondo dell’efficienza energetica con Edison è sinonimo di crescita e carriera. Le figure che l’azienda al momento cerca da per la sede di Milano sono mobility senior developer, ricercatore, head of growth, e-mobility analyst, new business project leader, specialista pianificazione e controllo, gas asset shipping, lng originator, specialista processi autorizzativi, energy markets analyst, specialista facility & service, stage data scientist e insurance & service product manager.

Edison però assume anche nel resto d’Italia, dal Piemonte alla Toscana. A Torino e provincia ad esempio cerca project & proposal engineer, business controller, specialista estimating management e manutentore meccanico. A Venezia un manutentore strumentale e un capo turno, a Padova un tecnico impianti distribuzione gas, a Pisa un tecnico manutentore elettrico e a Trento c’è uno stage ambiente e territorio, servizi energetici. A Pescara infine l’azienda cerca un quadrista e un manutentore elettrico.

Retribuzione e benefit

Lavorare in Edison significa entrare a far parte di uno dei principali operatori nazionali dell’energia elettrica e del gas. Oltre alla retribuzione prevista dal contratto l’azienda prevede una serie di benefit, come l’assistenza medica e piani di previdenza integrativa nonché coperture assicurative. Per responsabili e manager sono inoltre previsti incentivi variabili in base ai risultati e alle competenze tecniche. Per i neolaureati la politica salariale è su base triennale.

Come candidarsi per lavorare in Edison

Tra i principali strumenti per il reclutamento del personale, c’è l’area “Edison Lavoro” del portale www.edison.it. Un servizio web gratuito attraverso il quale i candidati interessati a lavorare in Edison possono conoscere le posizioni aperte e le opportunità professionali disponibili. Attraverso questa area è possibile inserire il curriculum vitae e rispondere direttamente online alle offerte di interesse. E’ possibile inviare un’autocandidatura in qualsiasi momento creando un profilo online o importando quello registrato sul social network professionale LinkedIn.