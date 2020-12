Opportunità di lavoro nella Gdo, Esselunga assume: tutte le posizioni aperte a Milano

Lavorare in Esselunga, si può. Sono decine le posizioni di lavoro aperte nel comune di Milano e in Lombardia. I supermercati del gruppo Esselunga infatti puntano ad assumere nuovo personale in vista del 2021.

Le figure richieste

Esselunga, una delle più strutturate catene della Gdo (Grande distribuzione organizzata) in Italia che conta 25mila dipendenti, ha oltre 160 tra superstore e supermarket in numerose regioni italiane, cerca nuove risorse. Il gruppo cerca infatti addetti alle vendite e alla cassa, alla sorveglianza, allievi caporeparto, frigoristi e allievi responsabili nelle sedi di quello che è il suo fulcro, ovvero Milano e la Lombardia, dove, nel 1957, venne aperto il primo negozio. Sono nel gruppo anche i bar Atlantic ed EsserBella, catena di profumerie.

Come candidarsi

Per candidarsi è possibile collegarsi al sito ufficiale Esselunga e, alla sezione "lavora con noi", caricare il proprio curriculum vitae per la posizione prescelta. Qui per candidarsi e vedere cosa si ricerca.